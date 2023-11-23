На Amazon почнуть продавати автомобілі

Першими на продаж виставлять машини Hyundai.

У 2024 році автодилери вперше отримають можливість продавати автомобілі в американському магазині Amazon, і першою маркою, яку зможуть придбати покупці, стане Hyundai, повідомляється на сайті рітейлера.

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Вибирати та купувати нові авто клієнти зможуть онлайн, а потім забирати їх у магазині Amazon або замовляти доставку до місцевого дилерського центру на зручний для них час.

При пошуку відповідного авто на сайті можна встановити низку фільтрів, зокрема модель, зовнішній колір, оздоблення салону та інші характеристики.

Крім того, з 2025 року в автомобілі Hyundai планують вбудовувати голосовий помічник Alexa виробництва компанії Amazon. Інструмент допоможе відтворювати аудіоконтент, перевіряти календар і керувати своїм "розумним будинком" у дорозі, наприклад, попросити прогріти будинок перед приїздом, перевірити, чи замкнені двері, вмикати та вимикати світло.