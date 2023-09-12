Tesla на одному автомобілі заробляє більше, ніж інші виробники

Американська компанія Tesla від продажу одного електромобіля отримує 15 653 доларів валового прибутку і 9 574 доларів чистого прибутку. Це означає, що компанія Ілона Маска заробляє на кожному проданому автомобілі грошей більше, ніж будь-який її конкурент.

Йдеться, зокрема, про дані за третій квартал 2022 року. На другому місці за валовим прибутком після компанії Tesla знаходиться китайський виробник електромобілів компанія Nio – 9 969 доларів. На третьому місці – Volkswagen (6 852 долари). Четверте місце займає найбільший китайський виробник електромобілів компанія BYD – 5 456 доларів. П'яте місце у компанії Hyundai (5 262 дол.).

У компанії Tesla валовий прибуток у 2 рази більший, ніж у німецького автогіганта Volkswagen AG, у 4 рази більше, ніж у японської корпорації Toyota Motor і в 5 разів більше, ніж у американського автогіганта Ford Motor.

При цьому Ілон Маск отримує 9 574 доларів чистого прибутку за кожен проданий електромобіль своєї компанії. У концерну General Motors чистий прибуток за проданий автомобіль становить 2 150 доларів, у компанії BYD - 1 575 доларів, у компанії Toyota - 2 823 доларів, а у Volkswagen - 3 022 доларів.

Ще кілька років тому компанія Tesla була одним із найбільших невдах серед автовиробників. Але тепер ситуація докорінно змінилася. У 2022 році компанія Ілона Маска значно випередила по прибутку більшість своїх конкурентів.

У 2022 році компанія Tesla разом із конкурентами активно підвищувала ціни на свої популярні автомобілі, особливо на кросовер Model Y. Через дефіцит напівпровідників та інших матеріалів автовиробники знизили виробництво. Але при цьому автовиробники зосередилися на випуску моделей із вищим прибутком. В результаті вони одержують вищий прибуток, навіть незважаючи на те, що обсяги продажу впали.

Але тепер Ілон Маск змінив стратегію. Він вирішив зменшити ціни на свої електромобілі. Тобто він почав цінову війну, використовуючи для цього те, що компанія Tesla заробляє на кожному проданому автомобілі більше, ніж конкуренти.

Головне поле битви у ціновій війні Ілона Маска – Китай . У Піднебесній зараз випускають та продають найбільше електромобілів у світі. Китайці мають кілька дуже дешевих електромобілів.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли про стан електромобіля Tesla Model S після 1,6 млн км пробігу.