Українські виробники здатні закрити потребу ЗСУ у бронемашинах - керівник "Української бронетехніки"

Українські виробники здатні самотужки закрити існуючу потребу Збройних Сил України в бронемашинах.

Про це в інтерв'ю заявив генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, інформує Апостроф .

За його словами, на сьогодні на фронті більше іноземних машин, аніж українських, але за умови довгострокового замовлення українські виробники здатні покрити потребу в бронемашинах самотужки.

"Наша машина коштує на 20-30% дешевше від іноземних конкурентів. Виводити сьогодні гроші за кордон, купуючи аналогічні дорожчі машини, недалекоглядно", - вважає Бельбас.

Як розповів гендиректор "Української бронетехніки", зараз на ринку існує тенденція до полегшення броньованих машин: "Машину можна знищити з ПТРК так само як будь-яку іншу бронетехніку, тому робити її 20-тонною немає сенсу. Скоріше, вона має пересуватися швидше, щоб по ній взагалі не могли влучити".

Щоб захистити автомобілі від FPV-дронів компанія розглядає можливість вставлення купольних систем радіоелектронної боротьби вітчизняного виробництва.

За словами Бельбаса, на сьогодні "Українська бронетехніка" повністю закриває потребу Міністерства оборони в 120 мм мінометах.

"В нашому мінометі все українське, окрім НАТОвського прицілу – його ми імпортуємо. Зараз ми повністю закриваємо потребу Міноборони та ще й додатково постачаємо їх благодійним фондам та воєнним частинам. Можна сказати, щодо цих мінометів ми досягли піку виробничої потужності", - додає він.

Гендиректор "Української бронетехніки" також поділився планами на наступний рік: "Закріпитись як основний український виробник боєприпасів для мінометів, розширити лінійку калібрів. Значно розширити виробництво машин "Новатор", запустити оновлену машину "Варта". Сподіваюсь, вийде у серію система ППО, у виробництві якої ми беремо участь. Великі надії покладаємо на САУ "Богдана". Сподіваюсь, що вийдемо на виробництво 10 кабін на місяць", - розповів Бельбас.