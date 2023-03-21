Великі світові автовиробники вступають у цінову війну в Китаї через падіння продажів авто

Великі виробники автомобілів, такі як Ford, General Motors, BMW та Volkswagen слідуючи прикладу Tesla запропонували великі знижки для збільшення продажів у Китаї після скасування державних субсидій на електромобілі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У грудні Китай скасував зниження податків і субсидій на електромобілі, які у 2021 році коштували країні близько $15 млрд.

Китай став найбільшим у світі ринком електромобілів і гібридів після запровадження субсидій у 2010 році. Хоча продажі цих транспортних засобів зросли на 23% за останні два місяці порівняно з роком раніше, цього було недостатньо, щоб компенсувати падіння на 30% покупок автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Деякі виробники електромобілів запровадили акції напередодні автосалону в Шанхаї, який пройде наступного місяця — з 18 до 27 квітня.

Як знизились ціни

Ford знизив ціни на Mustang Mach-E приблизно на $6 тисяч, тоді як Cadillac CT5 від General Motors подешевшав на чверть.

Дилерський центр BMW у Гуанчжоу знизив вартість електричного i3 на $12 тисяч — до $51 тисячі.

Спільне підприємство Volkswagen з урядом Шанхаю скорочує вартість своїх 20 газових і електричних моделей на $2200.