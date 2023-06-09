Українські корабели будуватимуть патрульні катери для ВМС у Франції

Мова про спеціалістів компанії "Нібулон".

Українські фахівці з кораблебудування компанії “Нібулон” залучаються до виробництва патрульних катерів для ДПСУ на потужностях французької компанії OCEA. Про це повідомляє пресслужба суднобудівного підприємства “Нібулон”, інформує ZN.ua.

Українські корабели будуватимуть патрульні катери для ВМС у Франції
© Міноборони РФ

Передбачалося, що підприємство має виготовити п’ять катерів для потреб Державної прикордонної служби України на своїх потужностях у Миколаєві. Проте через повномасштабне вторгнення Росії партнерам довелося шукати альтернативне рішення, щоб продовжити виконання угоди.

Компанії домовилися перенести виробництво у Францію, залучивши українських корабелів. На початку червня 23 фахівці, зокрема трубомонтажники, складальники корпусів, механіки, зварювальники й працівники з технічної підтримки вирушили до Франції, де продовжать виконання міжурядової угоди на потужностях суднобудівної компанії ОСЕА.

Корабелів залучать до будівництва катерів з нуля – від початку складання палуби до пусконалагоджувальних робіт. Цей досвід допоможе їм обслуговувати флот надалі в Україні.


Віталій Кононученко, ZN.ua





Интересные новости
Австралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІАвстралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІ
У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологіяУ Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія
Техогляд авто: скільки він коштує у 2023 році та які потрібні документиТехогляд авто: скільки він коштує у 2023 році та які потрібні документи
Франція випробувала модернізований танк Leclerc XLRФранція випробувала модернізований танк Leclerc XLR
Вартість модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II може перевищити $80 млнВартість модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II може перевищити $80 млн
Блок рекламы


Похожие новости
“Вибіг купити водички“: як українські водії пояснюють неправильне паркування“Вибіг купити водички“: як українські водії пояснюють неправильне паркування
Європейський лоукостер скасує 220 рейсів через страйк у ФранціїЄвропейський лоукостер скасує 220 рейсів через страйк у Франції
Стали відомі українські ціни на пікап Peugeot LandtrekСтали відомі українські ціни на пікап Peugeot Landtrek
Українські поліцейські пересідають на китайські автомобіліУкраїнські поліцейські пересідають на китайські автомобілі
Стало відомо, за якими цінами продають паливо українські АЗС 28 лютогоСтало відомо, за якими цінами продають паливо українські АЗС 28 лютого
Україна та Польща спільно будуватимуть швидкісну залізницю із Києва до ВаршавиУкраїна та Польща спільно будуватимуть швидкісну залізницю із Києва до Варшави
Модульний міст із Франції встановлено у Чернігівській області – мінінфраструктуриМодульний міст із Франції встановлено у Чернігівській області – мінінфраструктури
Українські АЗС показали нові ціни на бензин, дизель та автогаз на початку тижняУкраїнські АЗС показали нові ціни на бензин, дизель та автогаз на початку тижня
Українські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливоУкраїнські АЗС почали продавати арктичне дизельне паливо
Українські АЗС почали продавати бензин А-95 стандарту Євро-4Українські АЗС почали продавати бензин А-95 стандарту Євро-4
Последние новости
Подгружаем последние новости