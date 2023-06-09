Українські корабели будуватимуть патрульні катери для ВМС у Франції

Мова про спеціалістів компанії "Нібулон".

Українські фахівці з кораблебудування компанії “Нібулон” залучаються до виробництва патрульних катерів для ДПСУ на потужностях французької компанії OCEA. Про це повідомляє пресслужба суднобудівного підприємства “Нібулон”, інформує ZN.ua .

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Передбачалося, що підприємство має виготовити п’ять катерів для потреб Державної прикордонної служби України на своїх потужностях у Миколаєві. Проте через повномасштабне вторгнення Росії партнерам довелося шукати альтернативне рішення, щоб продовжити виконання угоди.

Компанії домовилися перенести виробництво у Францію, залучивши українських корабелів. На початку червня 23 фахівці, зокрема трубомонтажники, складальники корпусів, механіки, зварювальники й працівники з технічної підтримки вирушили до Франції, де продовжать виконання міжурядової угоди на потужностях суднобудівної компанії ОСЕА.

Корабелів залучать до будівництва катерів з нуля – від початку складання палуби до пусконалагоджувальних робіт. Цей досвід допоможе їм обслуговувати флот надалі в Україні.