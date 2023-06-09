Українські корабели будуватимуть патрульні катери для ВМС у Франції
Мова про спеціалістів компанії "Нібулон".
Українські фахівці з кораблебудування компанії “Нібулон” залучаються до виробництва патрульних катерів для ДПСУ на потужностях французької компанії OCEA. Про це повідомляє
Передбачалося, що підприємство має виготовити п’ять катерів для потреб Державної прикордонної служби України на своїх потужностях у Миколаєві. Проте через повномасштабне вторгнення Росії партнерам довелося шукати альтернативне рішення, щоб продовжити виконання угоди.
Компанії домовилися перенести виробництво у Францію, залучивши українських корабелів. На початку червня 23 фахівці, зокрема трубомонтажники, складальники корпусів, механіки, зварювальники й працівники з технічної підтримки вирушили до Франції, де продовжать виконання міжурядової угоди на потужностях суднобудівної компанії ОСЕА.
Корабелів залучать до будівництва катерів з нуля – від початку складання палуби до пусконалагоджувальних робіт. Цей досвід допоможе їм обслуговувати флот надалі в Україні.