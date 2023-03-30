Стали відомі українські ціни на пікап Peugeot Landtrek

Компанія Peugeot починає продавати в Україні новий повнопривідний пікап Peugeot Landtrek. У комплектації Active він коштуватиме 1 276 500 гривень.

Peugeot Landtrek дебютував у 2020 році, а його продажі почалися у 2021 році. Він з'явився в результаті співпраці Peugeot із китайською компанією Changan. В нього є "рідний брат" у вигляді китайського пікапа Changan Kaicheng F70.

Спочатку стверджувалося, що в Європі Landtrek не продаватимуть. Peugeot його розробив спеціально для країн Латинської Америки та Африки. Але, як бачимо, боси французького автогіганта змінили свою позицію. Вже найближчим часом цей пікап з'явиться в Україні.

Українцям Landtrek запропонують у двох комплектаціях – Active та Allure. У комплектації Active є системи ABS та ESP, система Hill Start Assist, шість подушок безпеки, кондиціонер, круїз-контроль, протитуманні фари, камера заднього виду, датчик паркування, 10-дюймовий сенсорний дисплей з підтримкою сучасних мобільних додатків для водіїв, багатофункціональне рульове колесо, 17-дюймові легкосплавні колісні диски та інше.

10-дюймовий сенсорний дисплей, до речі, явно запозичений у Peugeot 508, а кермо - у кросовера Peugeot 3008.

У комплектації Allure додатково є денні ходові LED вогні, датчики світла та дощу, передній датчик паркування, система контролю тиску в шинах, система попередження про виїзд зі смуги руху, 18-дюймові колісні легкосплавні диски, рейлінги на даху та інше.

Під капотом знаходиться 1,9-літровий дизельний двигун потужністю 150 к.с. і 350 Нм крутного моменту, який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Привід – повний. Середня витрата палива становить 8,2 л на 100 км шляху.

Як ми вже говорили, у комплектації Active пікап Landtrek в Україні коштуватиме 1 276 500 гривень. За комплектацію Allure потрібно буде заплатити більше – 1 366 800 гривень.

У лінійці силових агрегатів пікапа Peugeot Landtrek є ще й 2,4-літровий бензиновий двигун потужністю 210 к.с., але в Україні таку версію не продаватимуть. Принаймні, поки не продаватимуть. З бензиновим двигуном і з повним приводом цей пікап до 100 км/год розганяється за 11,2 секунди. Але для пікапа динамічні показники – це не найголовніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Peugeot розробляє новий кросовер. Він отримає електричну силову установку.



