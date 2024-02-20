Українські перевізники у відповідь заблокували польські вантажівки на трьох пунктах пропуску
Блокування кордону планується до 15 березня або до розблокування польськими протестувальниками руху українських авто
Українські перевізники почали блокування вантажних перевезень польськими перевізниками. Блокування відбувається біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика”,
Акція протесту почалась о 12.00. На вантажівках українських перевізників плакати з написами про деблокувнаня кордону: “Стоп блокаді на кордонах”, “Втратить Україна – втрачатиме Польща”, інформує ZN.ua.
“Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", — прокоментував акцію протесту голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.
Як зазначають українські протестувальники вони діятимуть дзеркально польській блокаді – вантажі з Польщі впускатимуть на територію України з тією ж затримкою, з якою зупиняють рух на кордоні українським водіям.
Голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич зазначив, що акція триватиме або до завершення блокади з боку Польщі. Перший рубіж завершення блокування – 15 березня.
"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", — коментує Володимир Михалевич.
Польські фермери розпочали жорсткіше обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною, заявляє Державна прикордонна служба України. Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся", - зазначено у повідомленні Держприкордонслужби.