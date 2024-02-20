Українські перевізники у відповідь заблокували польські вантажівки на трьох пунктах пропуску

Блокування кордону планується до 15 березня або до розблокування польськими протестувальниками руху українських авто

Українські перевізники у відповідь заблокували польські вантажівки на трьох пунктах пропуску
© Суспільне новини/suspilne.media

Українські перевізники почали блокування вантажних перевезень польськими перевізниками. Блокування відбувається біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика”, повідомляє “Суспільний”

Акція протесту почалась о 12.00. На вантажівках українських перевізників плакати з написами про деблокувнаня кордону: “Стоп блокаді на кордонах”, “Втратить Україна – втрачатиме Польща”, інформує ZN.ua.

“Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції — зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", — прокоментував акцію протесту голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

Як зазначають українські протестувальники вони діятимуть дзеркально польській блокаді – вантажі з Польщі впускатимуть на територію України з тією ж затримкою, з якою зупиняють рух на кордоні українським водіям.

Голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич зазначив, що акція триватиме або до завершення блокади з боку Польщі. Перший рубіж завершення блокування – 15 березня.

"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", — коментує Володимир Михалевич.

Польські фермери розпочали жорсткіше обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною, заявляє Державна прикордонна служба України. Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску. Термін завершення такого блокування не повідомлявся", - зазначено у повідомленні Держприкордонслужби.


Віктор Голобородько, ZN.ua





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Українські перевізники у відповідь заблокували польські вантажівки на трьох пунктах пропускуУкраїнські перевізники у відповідь заблокували польські вантажівки на трьох пунктах пропуску
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