У Києві поменшає маршруток: столичні перевізники не пройшли перевірки

Маршрутки у Києві замінять муніципальним транспортом - низькопідлоговими тролейбусами та автобусами. Це не означає, що у столиці зовсім не залишиться маршруток, але їх буде значно менше. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

У Києві поменшає маршруток: столичні перевізники не пройшли перевірки

Після проведення перевірок столичних перевізників було виявлено, що три перевізники не виконували своїх зобов'язань. Вони здійснювали перевезення на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 і 497К застарілим рухомим складом, що не відповідає нормам безпеки та екологічності. Місцева влада розірвала з ними договори та змінила маршрутну мережу на тролейбусну за потрібними напрямками.

Зокрема, було змінено маршрути комунального перевізника "Київпастранс", та внесено зміни до тролейбусного маршруту №36 та автобусного маршруту №97К. Було збільшено кількість сучасних низькопідлогових тролейбусів та автобусів цими маршрутами, заявив представник департаменту інфраструктури. Частину зобов'язань щодо перевезення пасажирів візьмуть на себе і приватні перевізники.

У Києві поменшає маршруток: столичні перевізники не пройшли перевірки

Вже з 20 квітня у Києві продовжено тролейбусний маршрут № 36 "Вул. Північна — станція метро "Святошин" до вулиці Чорнобильської. Також внесено зміни до шляху автобусного маршруту № 97К "Масив Новобіличі — вул. Академіка Єфремова" - із заїздом на вулиці Миколи Ушакова, Прилужну та Чорнобильську.

Також відомо, що у зв'язку з поминальними днями, 22-23 квітня, з Києва до Броварського та Фастівського районів Київської області запустили додаткові автобусні маршрути на Північний та Південний цвинтарі.

  • № 258 "Станція метрополітену "Лісова" – Північний цвинтар";
  • № 740 "Одеська площа – Південний цвинтар".

Автобусні рейси здійснюватимуться у суботу та неділю з 08:00 до 17:00.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині з 1 квітня запустили у продаж проїзні за 49 євро.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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