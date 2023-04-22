У Києві поменшає маршруток: столичні перевізники не пройшли перевірки

Маршрутки у Києві замінять муніципальним транспортом - низькопідлоговими тролейбусами та автобусами. Це не означає, що у столиці зовсім не залишиться маршруток, але їх буде значно менше. Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбако.

Після проведення перевірок столичних перевізників було виявлено, що три перевізники не виконували своїх зобов'язань. Вони здійснювали перевезення на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 і 497К застарілим рухомим складом, що не відповідає нормам безпеки та екологічності. Місцева влада розірвала з ними договори та змінила маршрутну мережу на тролейбусну за потрібними напрямками.

Зокрема, було змінено маршрути комунального перевізника "Київпастранс", та внесено зміни до тролейбусного маршруту №36 та автобусного маршруту №97К. Було збільшено кількість сучасних низькопідлогових тролейбусів та автобусів цими маршрутами, заявив представник департаменту інфраструктури. Частину зобов'язань щодо перевезення пасажирів візьмуть на себе і приватні перевізники.

Вже з 20 квітня у Києві продовжено тролейбусний маршрут № 36 "Вул. Північна — станція метро "Святошин" до вулиці Чорнобильської. Також внесено зміни до шляху автобусного маршруту № 97К "Масив Новобіличі — вул. Академіка Єфремова" - із заїздом на вулиці Миколи Ушакова, Прилужну та Чорнобильську.

Також відомо, що у зв'язку з поминальними днями, 22-23 квітня, з Києва до Броварського та Фастівського районів Київської області запустили додаткові автобусні маршрути на Північний та Південний цвинтарі.

№ 258 "Станція метрополітену "Лісова" – Північний цвинтар";

№ 740 "Одеська площа – Південний цвинтар".

Автобусні рейси здійснюватимуться у суботу та неділю з 08:00 до 17:00.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині з 1 квітня запустили у продаж проїзні за 49 євро.