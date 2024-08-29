У Києві чоловік спалив дорогу автівку: йому загрожує тюрма

У Києві чоловік підпалив дорогий автомобіль, який був припаркований в одному з районів. Палію загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва, передає видання «Новини.LIVE».

За інформацією правоохоронців, до злочину причетний 40-річний чоловік із Чернігівщини. Він вирішив підпалити автомобіль у Солом’янському районі Києва.

«Автомобіль Мерседес стояв припаркований на одній з вулиць району та був накритий тентом, який порушник підпалив. Внаслідок пожежі автівку знищено, вона відновленню не підлягає», — йдеться у повідомленні.

null

У поліції підкреслили, що на встановлення особи та пошуки злочинця знадобилося кілька годин.

Зазначається, що фігуранту повідомлено про підозру за статтею про умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

null

«Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі», — підсумували правоохоронці.

 





Интересные новости
Нардеп від «Слуги народу» Копитін потрапив у ДТП та тяжко травмувавсяНардеп від «Слуги народу» Копитін потрапив у ДТП та тяжко травмувався
У Києві чоловік спалив дорогу автівку: йому загрожує тюрма
Блок рекламы


Похожие новости
У Києві водія оштрафували через смугу на дорозіУ Києві водія оштрафували через смугу на дорозі
У Києві водій в'їхав у людей на зупинціУ Києві водій в'їхав у людей на зупинці
У Києві водій Cadillac заблокував рух «швидкої», яка везла в лікарню 2-річну дитину – поліціяУ Києві водій Cadillac заблокував рух «швидкої», яка везла в лікарню 2-річну дитину – поліція
На блокпосту в Києві збили двох військовихНа блокпосту в Києві збили двох військових
У Києві повертається оплата за паркуванняУ Києві повертається оплата за паркування
У Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицеюУ Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицею
Суддю Тандира, який збив нацгвардійця в Києві, залишили під вартоюСуддю Тандира, який збив нацгвардійця в Києві, залишили під вартою
Укрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїздіУкрзалізниця потрапила у скандал: літній чоловік чіплявся з поцілунками до жінки у поїзді
Зупинка-укриття, надрукована на 3D-принтері, з'явиться у Києві (ФОТО)Зупинка-укриття, надрукована на 3D-принтері, з'явиться у Києві (ФОТО)
У Києві блогер Сергій Данилець потрапив у ДТПУ Києві блогер Сергій Данилець потрапив у ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости