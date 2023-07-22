У Києві повертається оплата за паркування

Запаркуватися безоплатно можна буде лише у вихідні дні.

З понеділка, 24 липня, у столиці відновлюють платне паркування, яке відмінили у серпні минулого року. При цьому запаркуватися безоплатно можна буде у вихідні дні. Про це повідомили на порталі Київської міської ради, інформує ZN.ua .

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Зазначається, що сплачувати за парковку необхідно через мобільний застосунок Київ Цифровий. Оплатити можна буде тільки банківською карткою. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.

Також міська влада нагадує, як заощадити на паркуванні.

Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку;

Ви можете встановити автоматичне завершення паркування;

Оплачуйте паркування лише в будні;

Не оплачуйте за паркування готівкою.

Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію

Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування досягає 100 гривень

Під час повітряної тривоги інспектори з паркування штрафувати водіїв та евакуювати автомобілі не будуть.