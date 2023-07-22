У Києві повертається оплата за паркування

Запаркуватися безоплатно можна буде лише у вихідні дні.

З понеділка, 24 липня, у столиці відновлюють платне паркування, яке відмінили у серпні минулого року. При цьому запаркуватися безоплатно можна буде у вихідні дні. Про це повідомили на порталі Київської міської ради, інформує ZN.ua.

У Києві повертається оплата за паркування
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Зазначається, що сплачувати за парковку необхідно через мобільний застосунок Київ Цифровий. Оплатити можна буде тільки банківською карткою. На муніципальних паркувальних майданчиках не приймають готівку.

Також міська влада нагадує, як заощадити на паркуванні.

  • Оплата нараховується, доки триває паркування в застосунку;
  • Ви можете встановити автоматичне завершення паркування;
  • Оплачуйте паркування лише в будні;
  • Не оплачуйте за паркування готівкою.
  • Якщо хтось буде вимагати у вас оплату, це шахраї, тож сміливо викликайте поліцію
  • Списання коштів здійснюється автоматично, коли загальна сума за погодинне паркування досягає 100 гривень
  • Під час повітряної тривоги інспектори з паркування штрафувати водіїв та евакуювати автомобілі не будуть.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого, паркування в столиці зробили безкоштовним, але починаючи з 16 травня плату знов почали брати.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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