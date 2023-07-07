У Києві завершили будівництво мосту, який дозволить у кілька разів пришвидшити пересування столицею

Дарницький міст був одним з найбільших київських довгобудів.

Вчора, 6 липня, було завершено будівництво одного з найбільших київських довгобудів – Дарницького мосту. Про це повідомив сайт Мінвідновлення, інформує ZN.ua .

Відтепер відкрито рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту в бік мосту Патона та Осокорків – це лівий берег Дніпра у столиці. Відкриття розв’язки дозволяє в рази пришвидшити пересування містом.

Згідно з дослідженням аналітичної компанії «ПроМобільність», в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних витратах понад півмільярда гривень на рік. Завдяки відкриттю з’їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.

Будівництво на Дарницькому мості було перезапущене у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи були призупинені, але з травня 2022 року їх відновили в режимі 24/7.

Міст, який перебуває на балансі Укрзалізниці, був добудований за державні кошти.

Дарницький міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.

Будувати цю масштабну споруду розпочали ще 2004 року. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков каже, що за понад 10 років Дарницький міст перетворився на пам?ятник халатності та корупції та став одним з символів київських довгобудів.