У Києві водій в'їхав у людей на зупинці

Драгер показав, що водій тверезий.

У Києві вдій «Тойота Авенсіс» не впорався з керуванням та в’їхав у людей, які стояли на зупинці по вулиці Велика Васильківська, повідомила столична поліція. Внаслідок ДТП постраждали двоє пішоходів.

«Попередньо встановлено, що 27-річний водій автомобіля «Тойота Авенсіс» рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та виїхав на тротуар. У результаті здійснив наїзд на двох пішоходів, які стояли на зупинці громадського транспорту. Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі медики надають їм необхідну допомогу», – повідомили в поліції.

Водія перевірили на стан сп’яніння. Результат показав, що кермувальник був тверезим.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру. Слідство триває.





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