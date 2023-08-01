Водійські права: скасували обмеження щодо складання іспитів

В Україні скасували обмеження щодо кількості спроб скласти іспити на водійські права. Про це повідомили у прес-службі МВС.

В Україні скасували обмеження щодо складання іспитів на права водія, - МВС

Майбутні водії часто стикаються з проблемами при спробі скласти іспити та отримати заповітне посвідчення. Багато хто намагається купити документ, незважаючи на порушення закону та ризики, які з цим пов'язані. Представники Міністерства внутрішніх справ звернулися до українців.

"Ви часто питали": "Коли?", І ось нарешті! МВС України скасувало обмеження кількості спроб складання практичних іспитів для отримання посвідчення водія. Інтервал між складанням теоретичного чи практичного іспитів (у разі неуспішної складання) становить не менше 10 календарних днів. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним протягом одного року, а практичного – два роки", - зазначили правоохоронці.

Вказано, що тепер кандидатам у водії протягом року після закінчення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про проходження теоретичної підготовки доступні:

  • необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту;
  • необмежена кількість спроб для складання практичного іспиту протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

Вказано, що було оновлено екзаменаційний лист практичного іспиту та чітко вказано типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання посвідчення водія.

Інтернет-користувачі позитивно відреагували на довгоочікувані зміни.

"Так хабарі не брали, боялися, а тепер що, взагалі ніхто не складе іспит? Там екзаменатору навіть думати не треба, самі зальоти", "Супер! Це новина, хороша робота з подолання корупційних ризиків. Тепер автошколи не залякуватимуть обмеженою кількістю здачі і пропонувати бути посередниками при дачі хабара працівникам сервісних центрів!", "А як скласти іспит з першого разу?" – прокоментували підписники відомчої сторінки.

В Україні скасували обмеження щодо складання іспитів на права водія, - МВС

Нагадаємо, що 13 липня ВРУ дозволила майбутнім водіям самостійно вчити теорію для іспиту на отримання прав водія.

Раніше повідомлялося, що буде з цінами на бензин найближчим часом.


Леся Ловіцька, Тудей





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