В Україні збільшили час на отримання кандидатами у водії копії відео з іспитів

В Україні тепер кожен кандидат у водії може протягом 30 днів отримати копію відео зі свого теоретичного чи практичного іспиту. Набув чинності відповідний Наказ №495 Міністерства внутрішніх справ.

В Україні збільшили час на отримання кандидатами у водії копії відео з іспитів

Раніше кандидати у водії мали лише 3 дні, протягом яких вони могли отримати в територіальному сервісному центрі МВС копію відео свого теоретичного чи практичного іспиту. Для чого потрібне це відео? Зазвичай для того, щоб оскаржити результати іспитів. Нагадаємо, що є 10 днів для того, щоби оскаржити результати іспитів.

Процедура отримання копії відео з іспитів є простою. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС, де був іспит, та заповнити відповідний бланк-заяву.

Заяву у сервісному центрі МВС розглядають протягом 3-х робочих днів. Копію відео або аудіо записують на електронний носій інформації, наданий кандидатом у водії. Видача копії відео або аудіозапису відбувається під підпис особи, яка її отримує.

Наказ №495 Міністерства внутрішніх справ передбачає обладнання всіх класів для теоретичного іспиту, а також автомобілів для практичного іспиту камерами відеозапису. Але ці зміни офіційно набудуть чинності через 6 місяців, тобто на початку 2024 року.

Нагадаємо, з 1 червня 2023 року МВС почало реформувати свої сервісні центри. Планують створити 55 так званих хабів, які прийматимуть теоретичні та практичні іспити у кандидатів у водії. Тобто тепер не всі територіальні сервісні центри МВИД приймають іспити.

В Україні збільшили час на отримання кандидатами у водії копії відео з іспитів

Крім того, класи для теоретичного іспиту мають бути обладнані чотирма відеокамерами. Повинна також вестись аудіозапис теоретичного іспиту. До класу можна потрапити лише після автоматичної ідентифікації особи по обличчю. Автомобілі для практичного іспиту також мають бути обладнані камерами, які контролюють усі рухи кандидата та екзаменатора.

Поки що ці нововведення діють лише у шести областях, у тому числі у Київській та Львівській областях. До кінця 2023 року контроль за складання іспитів на отримання посвідчення водія посилять у всіх областях.

МВС вважає, що такими заходами можна до мінімуму знизити корупцію та порушення при отриманні посвідчення водія. Чи вийде це – покаже час.

Раніше стало відомо, що співробітників автошкіл за погану підготовку майбутніх водіїв штрафуватимуть і відсторонятимуть від роботи.


Максимов Віталій, Тудей





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