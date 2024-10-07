Привіт з 90-х: в Україні помітили раритетні спорткари BMW

На територію України завезли чотири рідкісних спорткари BMW, які вироблялись у 1990-х роках.

Автовоз з раритетами помітили у Києві, пише "Топ Жир".

Вірогідно, всю колекцію набув один поціновувач рідкісних автомобілів, інформує Апостроф.

На фото видно BMW Alpina, кабріолет BMW 3 Series E46 Alpina, універсал BMW 3 Series E36 та седан BMW 5 Series E39. Усі ці моделі випускалися дуже невеликими серіями.

Також на автовозі помітили Porsche 911 Carrera RS у 993 кузові, яких було виготовлено близько 1000 екземплярів.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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Привіт з 90-х: в Україні помітили раритетні спорткари BMWПривіт з 90-х: в Україні помітили раритетні спорткари BMW
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