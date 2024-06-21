Попит українців на вживані авто із США суттєво зріс. Які марки обирають в Україні

У травні в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США . Кожен п’ятий вживаний легковик, який у травні перейшов на українські номери був з США . Про це зазначили в Укравтопромі.

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Зростання попиту

У порівнянні з травнем 2023 року попит на «американців» з пробігом підстрибнув майже у 2,5 раза.

Найбільшу частку з цієї кількості (46%) становили машини з бензиновими двигунами, понад третини (34%) — електромобілі, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту — дизельні авто.

Топ-5 вживаних авто

До п’ятірки найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 — 396 одиниць;

Tesla Model Y — 311;

Ford Escape — 279;

Jeep Cherokee — 233;

Volkswagen Passat — 224.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 5,9 року.