Попит українців на вживані авто із США суттєво зріс. Які марки обирають в Україні

У травні в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. Кожен п’ятий вживаний легковик, який у травні перейшов на українські номери був з США. Про це зазначили в Укравтопромі.

Попит українців на вживані авто із США суттєво зріс. Які марки обирають в Україні
Фото:depositphotos

Зростання попиту

У порівнянні з травнем 2023 року попит на «американців» з пробігом підстрибнув майже у 2,5 раза.

Найбільшу частку з цієї кількості (46%) становили машини з бензиновими двигунами, понад третини (34%) — електромобілі, гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту — дизельні авто.

Топ-5 вживаних авто

До п’ятірки найпопулярніших вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model 3 — 396 одиниць;
  • Tesla Model Y — 311;
  • Ford Escape — 279;
  • Jeep Cherokee — 233;
  • Volkswagen Passat — 224.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці, становив 5,9 року.





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