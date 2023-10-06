В Україні після перемоги над окупантами будуватимуть автобани

В Україні після перемоги над російськими окупантами будуватимуть автобани. Агентство відновлення вже розробляє п'ятирічну програму розвитку дорожньої інфраструктури, розповів у своєму інтерв'ю Мустафа Найєм, який очолює це відомство.

За його словами, після війни в Україні зміниться транспортна модель, транспортні потоки. Будуватимуть автобани, розширюватимуть головні магістральні траси. Які саме? Найєм назвав чотири магістральні траси, які планують розширити після вони. Це М-05 (Київ – Одеса), М-06 (Київ – Чоп), М-09 (Львів – Рава-Руська) та М-11 (Львів – Шегині).

Автобани будуть 1-ї категорії. Це найвища категорія доріг. Такий автобан має не менше чотирьох смуг руху без наземних пішохідних переходів, світлофорів, перехресть.

Скільки грошей буде потрібно на реалізацію післявоєнної п'ятирічної програми розвитку дорожньої інфраструктури - Мустафа Найєм уточнювати не став. Зрозуміло, що наразі поки що рано говорити про остаточну суму, але якісь приблизні цифри Агентство відновлення вже має знати.

Нагадаємо, що автобани планували розпочати будувати в Україні ще кілька років тому. Проте, початок повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ завадил реалізації цього проекту.

Навесні 2021 року Укравтодор оголосив, що першим автобаном в Україні буде траса Краківець – Броди – Рівне. Очікувалося, що цей автобан почнуть будувати у 2022 році. Автомобілі мали б проїжджати цю дорогу за 2.5 години. Замість 4 годин, як зараз. Протяжність цього платного автобану мала становити 280 км. Максимальна швидкість для автомобілів – 130 км/год.

Інвертора мали визначити за результатами відкритого конкурсу. Але чи було його визначено – нам це не відомо.

Скільки потрібно було б платити за проїзд цим автобаном? На початку 2022 року голова Укравтодору Андрій Івко розповів про те, що проїзд першим автобаном в Україні коштуватиме 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр.

Тоді ж він сказав, що укласти контракт із інвестором на будівництво автобану можна буде лише після того, як народні депутати Верховної Ради ухвалять законопроект про концесії. Щоправда, не зрозуміло, про який законопроект про концесії йшлося, адже у 2019 році набув чинності новий закон про концесії.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, що потрібно для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО.