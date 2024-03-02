РФ може спробувати розконсервувати додаткові А-50 після знищення двох бортів — британська розвідка

Окупанти припинили здійснювати польоти літаками цього типу.

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Через тиждень після втрати другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, армія РФ , швидше за все, припинила здійснювати ними польоти для підтримки своїх операцій в Україні, повідомляє британська розвідка у сомережі Х, інформує ZN.ua .

Зазначається, що призупинення експлуатації цього типу триватиме доти, доки триватимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захисту такого важливого літака та щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити для них протиповітряна оборона України.

"Втрата літака А-50, що забезпечував щоденне командування та управління російськими повітряними операціями дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів інших літаків", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії повідомили, що Росії доведеться вивчити варіанти подолання цього розриву, зокрема, перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику для надання ефективної повітряної підтримки, якої потребують її сухопутні війська але, ймовірно, не отримують.

"Цілком реально, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом'якшити цю проблему", – дадали в розвіці.