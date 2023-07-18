Мости Києва: на двох великих об'єктах перевірка виявила критичні ушкодження

У Києві виявлено критичні ушкодження на двох великих мостах – на мосту ім. Патона та мосту Метро. За роки експлуатації обидва об'єкти неабияк "втомилися": вкрилися корозією, бетонні опори дали тріщини, а місця з'єднань елементів опор зазнали перфорації.

В Києві виявлено критичні ушкодження на двох великих мостах

При цьому один з цих мостів, як з'ясувалося, було визнано непрацездатним ще п'ять років тому, у 2018 році. Однак обидва об'єкти досі перебувають в активній експлуатації, і щодня ними проїжджає близько 150 тисяч транспортних засобів.

Звіт про перевірку київських мостів опублікувала прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Представники цього міністерства, а також представники Міноборони, Нацгвардії, СБУ разом з ученими з ДП ДерждорНДІ провели візуальний огляд елементів конструкцій цих мостів та дійшли висновків, що обидва об'єкти потребують негайного ремонту.

"Зокрема, була виявлена суцільна корозія балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини в поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень усередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами. Усі ці пошкодження будуть внесені до акта огляду за результатами перевірки", - йдеться у повідомленні.

В Києві виявлено критичні ушкодження на двох великих мостах

Усі найбільш критичні ушкодження елементів конструкції обох мостів фіксувалися на фото та відео. За результатами перевірки розроблятимуться проекти реконструкції обох мостів. Причому робити це потрібно якнайшвидше, оскільки їзда цими мостами ризикує перетворитися на "російську рулетку".

В Києві виявлено критичні ушкодження на двох великих мостах

"Міст ім. Є.Патона та міст Метро мають пропускну спроможність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Головне завдання – з'ясувати реальний технічний стан цих об'єктів та розробити покроковий план ремонту та утримання мостів", - зазначають у повідомленні.

Що з'ясувалося під час перевірки

Як з'ясувалося, міст ім. Патона обстежили ще в 2018 році. І ще тоді він був визнаний "непрацездатним". Тоді ж було ухвалено рішення щорічно проводити детальний огляд цього об'єкта – для того, щоби вчасно простежити, як розвиваються виявлені ознаки втоми елементів мосту.

В Києві виявлено критичні ушкодження на двох великих мостах

"Огляд об'єкта, згідно з регламентом, мав відбуватися щороку. Втім, остання перевірка відбулася у 2020 р. Тобто три роки не було жодного обстеження мосту", - наголошують у повідомленні.

Крім того, як стало відомо, Служба відновлення на Київщині вже наприкінці серпня має оголосити тендер на проведення реставраційних робіт на мосту ім. Патона.

Нагадаємо, в ніч з 16 на 17 липня Кримський міст був атакований дронами ЗСУ. В результаті, один із прольотів мосту впав. До речі, астролог Влад Росс прогнозував, що ЗСУ остаточно знищать Кримський міст уже у серпні цього року.


Марченко Любов, Тудей





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