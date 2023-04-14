“Нова“ Lada виявилася китайським кросовером FAW Bestune T77

В Інтернеті показали новий кросовер Lada X-Cross 5, який планують відправити у серійне виробництво. Виявилося, що це китайський компактний кросовер FAW Bestune T77.

У 2022 році з РФ пішли всі великі міжнародні автовиробники. Вони підтримали економічні санкції, введені проти РФ за те, що російські окупаційні війська 24 лютого 2022 року розпочали повномасштабне вторгнення в Україну. У РФ залишилися лише китайські автовиробники.

Виробництво автомобілів у РФ скоротилося до мінімуму. Мало того, там тепер видають китайські автомобілі за власні розробки.

Один із прикладів – Lada X-Cross 5. АвтоВАЗ стверджує, що це його нова модель, і що вона скоро з'явиться у продажу. Насправді, це китайський кросовер FAW Bestune T77, який просто отримав емблему Lada. Все інше у цих автомобілів однакове. Навіть журнал "За кермом" визнав, що Lada X-Cross 5 – це FAW Bestune T77.

Стверджується, що випуск "нової" Lada почнеться влітку поточного року на колишньому заводі Nissan. Слід зазначити, що в Росії продається оригінальний кросовер FAW Bestune T77. Мабуть, китайську компанію FAW влаштовує такий стан речей, якщо вона дозволяє так безцеремонно красти свої моделі. До речі, FAW Bestune T77 не можна назвати доступним автомобілем.

Китайська компанія FAW випускає FAW Bestune T77 із 2018 року. Його довжина складає 4525 мм, ширина – 1845 мм, висота – 1615 мм, а колісна база – 2700 мм. Він оснащується 1,5 літровим бензиновим турбомотором потужністю 168 к.с. Журнал "За кермом" вважає, що для РФ цей двигун зробили менш потужним.

В Україні FAW Bestune T77 продають із 2022 року. У комплектації Premium цей кросовер коштує 849 390 гривень. Він оснащується 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 168 к.с. і 258 Нм крутного моменту, який працює разом із коробкою передач 7DCT. Привід – лише передній. Витрата палива у комбінованому циклі становить 6,8 літрів на 100 км шляху.

У комплектації Premium є кілька подушок безпеки, системи ABS та EBD, електронна система екстреного гальмування, система автономного екстреного гальмування, адаптивний круїз-контроль, кермо зі шкіряною обшивкою, електричні склопідйомники та багато іншого.