Peugeot здивує автомобілістів новим кросовером

Peugeot готується здивувати автомобілістів новим кросовером, який через деякий час має з'явитися у продажу. Фотошпигуни сфотографували його під час дорожніх тестів у Швеції, правда, у сильно закамуфльованому вигляді.

Що це за кросовер – ще достеменно не відомо. Деякі експерти вважають, що перед нами Peugeot 2008 нового покоління. Можливо, це справді так, але ми не впевнені. Зрозуміло, що це автомобіль компанії Peugeot, тому що він має відповідний логотип.

Peugeot нещодавно анонсував свій новий проект E-Lion Project. Він передбачає випуск упродовж наступних двох років п'яти нових електромобілів. Йдеться про E-308, E-308 SW, E-408, E-3008 та E-5008. Електромобілі E-308 та E-308 SW отримають електромотор потужністю 156 к.с., а їх запас ходу становитиме близько 400 км.

У другій половині 2023 року у продажу з'явиться новий електричний кросовер Peugeot E-3008, який збудують на платформі STLA Medium концерну Stellantis. Він матиме три версії, залежно від силової установки. Запас ходу у E-3008 становитиме близько 700 км.

Крім того, цей французький автогігант планує впровадити нову 48-вольтову гібридну систему на автомобілях. Вона працюватиме з двигунами PureTech. Таку гібридну систему першими отримають автомобілі Peugeot 208, 2008, 308, 3008, та 5008.

В Україні зараз Peugeot 2008 у стандартній комплектації з 1,2-літровим бензиновим двигуном PureTech 130, який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач, коштує від 878 300 гривень. Версія з дизельним мотором BlueHDi 130 та з 8-ступінчастим автоматом коштує дорожче - від 968 900 гривень.

Нагадаємо, до 2030 року компанія Peugeot планує почати продавати у Європі лише електромобілі. Така мета поставлена тому, що з 2035 року на європейському ринку заборонять продавати нові бензинові та дизельні машини.

Якими будуть нові автомобілі Peugeot, показав концепт Inception, який дебютував у січні 2023 року у США . Цей концепт має передовий дизайн і новітні технології. Він оснащується новою електричною силовою установкою, яка потужна та економічна. Стверджується, що такий серійний автомобіль буде мати запас ходу приблизно у 800 км.

Нагадаємо, раніше дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерному зображенні, як приблизно виглядатиме Peugeot 3008 нового покоління, який з'явиться у продажу наприкінці 2023 року.