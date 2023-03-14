Не сплатив 76 штрафів за паркування: у Львові конфіскували Peugeot

У Львові співробітники Виконавчої служби вилучили автомобіль Peugeot, власник якого не сплатив 76 штрафів за неналежне паркування на паркувальному майданчику. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Власник цього Peugeot у Львові вперше штраф за неналежне паркування отримав у травні 2022 року. Потім його ще 75 разів оштрафували за це правопорушення. Загальна сума штрафів становила 22 500 гривень. Але жоден із цих штрафів автомобіліст чомусь не заплатив.

Тому щодо цього водія відкрили 56 виконавчих проваджень на примусове стягнення з нього 59 тисяч гривень. Нагадаємо, якщо водій-порушник не сплачує штраф протягом 10 днів, то розмір штрафу збільшується в 2 рази. Крім того, штраф зростає, якщо справа доходить до Виконавчої служби.

Вилучений автомобіль Peugeot відправили на штрафмайданчик. Його власник теперь має один місяць, щоб погасити всю заборгованість. Якщо він цього не зробить, то автомобіль виставлять на відкриті торги з продажу майна.

У Львові гроші зі штрафів за неналежне паркування спрямовують, зокрема, і на потреби ЗСУ. Так, наприклад, у березні 2023 року Львів передав автомобіль Прикордонній службі України.

Виконавча служба вилучає та продає автомобілі й в інших порушників правил дорожнього руху, які не сплачують штрафи. Так, у 2022 році у мешканки Києва вилучили кросовер за те, що вона не сплатила 13 штрафів на 7 187 гривень за перевищення дозволеної максимальної швидкості.

Нагадаємо, в Україні зараз за перебування на платному пакуванні без оплати протягом 10 хвилин передбачено штраф у розмірі від 100 до 7000 гривень. Штраф за зупинку на місці, де це заборонено, становить від 340 до 680 гривень. За паркування на місці для автомобілів інвалідів штрафують на суму від 1020 до 1700 гривень.

Слід зазначити, що наприкінці 2022 року українців у Німеччині почали штрафувати за порушення правил паркування. До цього українців за таке порушення не штрафували, а автомобілі з українськими номерами не відправляли на штрафмайданчик. У Німеччині за неправильне паркування штраф у середньому становить 300 євро.

Раніше ми розповіли про те, що мешканець Києва, у якого евакуювали машину, відсудив в інспекції з паркування значну суму - понад 10 тисяч гривень.