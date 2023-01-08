Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі

Компанія Peugeot на міжнародній виставці споживчої електроніки Consumer Electronics Show в США показала публіці свій новий концепт Peugeot Inception Concept. Такими будуть приблизно нові французькі електромобілі.

Inception - це футуристичний чотиримісний седан з електричною силовою установкою, який побудований на новій платформі STLA Large EV концерну Stellantis. Зовні він нагадує концепт e-Legend 2018 року, але він не має явних елементів у ретро-стилі. Хоча, звичайно, щось є в його вигляді від автомобілів Peugeot 1970-х і початку 1980-х років.

Найяскравіший елемент дизайну цього концепту – величезне лобове скло, яке спускається з панелі даху до носа, закриваючи місце, де звичайні автомобілі мають капот. Якщо дивитися в профіль, Inception виглядає як звичайне спортивне купе або седан.

Як ми вже говорили, Inception Concept показує, якими примирено будуть нові електромобілі Peugeot (вони, до речі, мають з'явитися у продажу у 2025 році). Навряд, звичайно, вони повністю збережуть такий незвичайний дизайн, але багато від нього вони все-таки візьмуть.

Peugeot каже, що теоретично концепт Inception може оснащуватись двома електромоторами загальною потужністю 680 к.с. До 100 км/год така машина може розігнатися за 3 секунди (це теж теоретично). Стверджується, що запас ходу такого електромобіля може досягати 800 км.

Нагадаємо, раніше ми показали Peugeot 3008 нового покоління, який тестують у серійному кузові.