Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі

Компанія Peugeot на міжнародній виставці споживчої електроніки Consumer Electronics Show в США показала публіці свій новий концепт Peugeot Inception Concept. Такими будуть приблизно нові французькі електромобілі.

Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі

Inception - це футуристичний чотиримісний седан з електричною силовою установкою, який побудований на новій платформі STLA Large EV концерну Stellantis. Зовні він нагадує концепт e-Legend 2018 року, але він не має явних елементів у ретро-стилі. Хоча, звичайно, щось є в його вигляді від автомобілів Peugeot 1970-х і початку 1980-х років.

Найяскравіший елемент дизайну цього концепту – величезне лобове скло, яке спускається з панелі даху до носа, закриваючи місце, де звичайні автомобілі мають капот. Якщо дивитися в профіль, Inception виглядає як звичайне спортивне купе або седан.

Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі

Як ми вже говорили, Inception Concept показує, якими примирено будуть нові електромобілі Peugeot (вони, до речі, мають з'явитися у продажу у 2025 році). Навряд, звичайно, вони повністю збережуть такий незвичайний дизайн, але багато від нього вони все-таки візьмуть.

Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі

Peugeot каже, що теоретично концепт Inception може оснащуватись двома електромоторами загальною потужністю 680 к.с. До 100 км/год така машина може розігнатися за 3 секунди (це теж теоретично). Стверджується, що запас ходу такого електромобіля може досягати 800 км.

Peugeot показав концепт Inception: такими будуть електромобілі

Нагадаємо, раніше ми показали Peugeot 3008 нового покоління, який тестують у серійному кузові.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Два гелікоптери зіткнулися над пляжем в Австралії – є жертвиДва гелікоптери зіткнулися над пляжем в Австралії – є жертви
Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – КличкоКиїв отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – Кличко
У 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілівУ 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілів
“Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз““Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз“
В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%
Блок рекламы


Похожие новости
BMW показав концепт електромобіля нового поколінняBMW показав концепт електромобіля нового покоління
В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%В Україні реєстрація електромобілів збільшилась на 56%
Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3Volkswagen показав седан, який конкуруватиме з Tesla Model 3
Chevrolet показав фото нового пікапаChevrolet показав фото нового пікапа
Hyundai показав кросовер Kona нового поколінняHyundai показав кросовер Kona нового покоління
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
Новий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузовіНовий Peugeot 3008 почали тестувати у серійному кузові
Дефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілівДефіцит електроенергії: В Україні не працює 70% станцій для підзарядки електромобілів
На українських автовласників чекає чергове подорожчання: якими будуть ціниНа українських автовласників чекає чергове подорожчання: якими будуть ціни
В Україні подорожчають держпослуги для власників авто: якими будуть ціниВ Україні подорожчають держпослуги для власників авто: якими будуть ціни
Последние новости
Подгружаем последние новости