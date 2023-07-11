Fiat показав на тизерах абсолютно нову Panda

Компанія Fiat у 2024 році випустить на ринок новий міський електромобіль, який означатиме "повернення ікони". Деякі експерти вважають, що йдеться про новий Fiat Panda з електричною силовою установкою.

Fiat Panda випускають із 1980 року. У 2011 році з'явилося його третє покоління. Цей маленький міський автомобіль можна назвати культовим для Fiat. Тож не дивно, що скоро у продажу з'явиться електрична Panda. Італійці вже навіть показали на тізерах цю новинку.

Цей новий міський автомобіль зараз відомий під заводською кодовою назвою F1H. Його створюють у рамках програми Smart Car групи Stellantis на модернізованій платформі CMP. Тобто він буде близьким родичем Citroen C3. Не виключено, що цей новий італійський міський автомобіль може отримати елементи стилю кросовера і збільшений дорожній просвіт. Саме у такому стилі створено новий Citroen C3.

Покупцям новий Fiat Panda запропонують із бензиновим двигуном, а також із електричною силовою установкою. Це залежатиме від ринку. До речі, нагадаємо, що компанія Fiat з 2027 року планує стати брендом із нульовим рівнем викидів. Тобто цей італійський автогігант за кілька років випускатиме лише електромобілі. Чи вийде це? Покаже час. У всякому разі, італійці кажуть, що це їхня одна з головних цілей.

Яку електричну силову установку отримає нова Panda - ще не відомо. Також не повідомляється, яким буде запас ходу цього електромобіля. Але відомо, що деякі елементи його дизайну будуть надихнуті заводом Fiat у Лінготто. Нагадаємо, що Лінготто - це район Турину, в якому з 1923 року працює завод Fiat. На даху цього заводу була тестова траса, де випробовували різні італійські автомобілі. Наразі цю трасу перетворили на висячий сад.

Найбільші посилання до Лінготто будуть у салоні. Довга форма рульового колеса, панелі приладів нагадуватимуть тестову трасу в Лінготто. Нова Panda матиме сучасні технології, а також системи активної безпеки та допомоги водію.

Fiat планує офіційно представити Fiat Panda нового покоління у липні 2024 року. Незабаром після цього вона з'явиться у продажу. Скільки вона коштуватиме – поки що не відомо.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що Fiat Tipo у 2025 році стане кросовером.