Як виглядає унікальний люксовий "горбатий" ЗАЗ: Сидіння від Fiat і покращений двигун

Знайдений в Одесі незвичайний ЗАЗ-965 привернув увагу своїми унікальними модифікаціями. Ось відмінні риси цього автомобіля:

Пише Хайзер .

Інтер'єр ЗАЗ-965 був повністю перероблений шкірою, причому варто відзначити, що шкіра надходить від постачальників, пов'язаних із Lamborghini, виробником розкішних спортивних автомобілів. Цей елітний штрих надає відчуття розкоші звичайному автомобілю.

Нетрадиційна посадка.

В автомобілі встановлені передні сидіння, що не оригінальні для ЗАЗ-965. Натомість вони від польського Fiat 126. Цей вибір, ймовірно, забезпечує більше комфорту та підтримки пасажирам.

Заміна шасі.

Однією з найзначніших модифікацій є заміна шасі автомобіля. ЗАЗ-965 тепер встановлений на шасі автомобіля «Смарт» — компактного німецького автомобіля, відомого своєю маневреністю та міською мобільністю. Така заміна шасі може підвищити продуктивність автомобіля, зробивши його більш маневреним та чуйним.

Поліпшений двигун .

На шасі Smart встановлюється двигун, який зазвичай потужніший і ефективніший, ніж вихідний двигун ЗАЗ-965. Це оновлення, ймовірно, призведе до підвищення продуктивності та швидкості.

Підсумовуючи, цей ЗАЗ-965 в Одесі зазнав чудової трансформації як з погляду естетики, так і з точки зору технічних характеристик. Він поєднує в собі елементи різних автовиробників, в результаті чого виходить унікальний і стильний автомобіль, що виділяється на дорозі.