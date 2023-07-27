Porsche переведе на електродвигуни всі моделі, крім культової 911

Німецький автовиробник Porsche планує поступово електрифікувати лінійку автомобілів, щоб електромобілі складали 80% продажів до 2030 року. Єдиною моделлю з двигуном внутрішнього згоряння залишиться 911. Про це заявив Карл Дамс, старший менеджер відділу eFuels в Porsche, повідомляє Reuters.

Porsche переведе на електродвигуни всі моделі, крім культової 911
Фото: facebook.com/porsche

За його словами, Porsche переведе на електродвигуни кросовери Macan, спортивну модель Porsche 718, а потім і бестселер Cayenne.

«Наша стратегія насамперед полягає у переході на електричні двигуни, але на 911 ми будемо ставити двигун внутрішнього згоряння так довго, наскільки це буде можливим», — сказав Дамс.

Він також зазначив, що на культовий 911 у 2022 році припадало 13% продажу компанії.





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