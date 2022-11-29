В Україну завезуть новий кросовер Geely: фото, ціна та особливості моделі

В Україні на авторинку з'явивиться кросовер Geely Atlas Pro з Китаю. Вже можна робити попередні замовлення в офіційного дистиб'ютора.

Про новий автомобіль написали в Autogeek.

Силовий агрегат і трансмісія

Atlas Pro оснащений бензиновим турбодвигуном 1,5 л., а також на вибір у моделі представлені передньопривідна версія із 6-ступеневою АКП (Aisin) та версія із гібридом 48В, повним приводом, що підключається і з 7-ступеневою трансмісією з подвійним мокрим зчепленням, яка забезпечує високу швидкість перемикання (0,2 с.), коефіцієнт корисної дії 97% та економію палива до 20%.

Силовий агрегат відповідає стандарту Євро-6 і має потужність 177 к.с. (при 5500 об./хв.), його середня витрата палива складає 6,8 л/100 км, а максимальний крутний момент - 300Нм / 1500 об/хв (в комплектації з 7DCT) та 255 Нм/ 1500 об/хв (в комплектації з 6АТ).

Разом з цим "м'який" гібрид 48V/EMS дозволяє швидшко і плавно запускати двигун, економити пальне до 15%. Ще переваги: допоміжний крутний момент до 50 Нм і прискорення до 100 км/год менш ніж за 10 секунд.

Дизайн і габарити

Кросовер Geely Atlas Pro представляє клас компактних і популярних серед споживачів SUV. Його довжина - 4544 мм, ширина - 1831 мм, висота - 1713 мм, колісна база - 2670 мм, а кліренс - 171 мм. Водночас об'єм багажника під шторкою - 378 літрів.

Також Atlas Pro має 17- або 18-дюймові легкосплавні диски (це залежить від комплектації). Щодо екстер'єру, то це авто з яскраво вираженими динамічними лініями й витонченими "м'язовими" формами леопарда в русі. До того ж авто отримало систему LED-освітлення, його фари забезпечують світло до 220 метрів. Цілісність образу підкреслюється фірмовою концентричною решіткою радіатора з оновленим монохромним логотипом.

Інтер'єр: мультимедійна система з 12,3-дюймовим Full-HD LCD-екраном та повністю LCD 7-дюймова панель приладів, підсвічування салону на 42 кольори, безрамочне внутрішнє дзеркало з автоматичним затемненням, шкіряні сидіння, підігрів нижньої частини і спинок тощо.

Ціни й комплектації

Geely Atlas Pro матиме три комплектації: Comfort, Luxury і Premium. Ціни на кросовер стартуватимуть від 847 300 грн з ПДВ за версію з переднім приводом в комплектації Comfort, ціна комплектації Luxury - 921 300 грн з ПДВ, версія з повним приводом в комплектації Premium - 995 300 грн з ПДВ.