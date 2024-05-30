Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 N підкорив гоночну трасу Нюрбургринг (відео)

Hyundai продовжує приємно дивувати. Ще буквально пару-трійку років тому навряд чи хтось міг уявити, що так швидко настане день, коли в лінійці корейського бренду з’явиться спортивний електричний кросовер. І ось перед нами Ioniq 5 N — «заряджений» SUV на електротязі, чиї нещодавні заїзди на Нюрбургринзі наочно демонструють, що, незважаючи на свою масу, це справжня зброя для треку, пише «Автотема».

Німецький блогер-випробувач Міша Шарудін проїхав за кермом високопродуктивного електричного кросовера повне коло складною трасою, обігнавши при цьому десятки автомобілів. На захопливих бортових кадрах видно, як Шарудін із пасажиром (він же власник автомобіля) переслідує інший Ioniq 5 N. Драйвові емоції хлопців якнайкраще відображає це відео:

Акумуляторна батарея на 84 кіловат-години була повністю заряджена перед виїздом на трасу. Незважаючи на інтенсивну їзду, до кінця другого кола у Ioniq 5 N залишалося ще 42% заряду. Як довідка, Нюрбургринг — одна з найдовших гоночних трас у світі, її довжина становить майже 13 миль (20,832 км).

 





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Електричний кросовер Hyundai Ioniq 5 N підкорив гоночну трасу Нюрбургринг (відео)
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