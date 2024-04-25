Запас ходу 9 електричних кросоверів перевірили в реальних українських умовах - відео

Команда “Першої Електрички” вирішила порівняти запас ходу популярних електромобілів з моно- та повним приводом, які найчастіше обирають українці, інформує 24 канал .

Для огляду обрали електрокросовери:

MG Marvel R (70 кВт-год; RWD: 180 к.с.);

MG Marvel R (70 кВт-год; AWD: 288 к.с.);

Volkswagen ID.4 (82 кВт-год; AWD: 312 к.с.);

Volkswagen ID.4 (RWD: 204 к.с.);

Volkswagen ID.6 (FWD: 82 кВт-год, 204 к.с.);

Hyundai Ioniq 5 (AWD: 74 кВт-год; 306 к.с.);

Nissan Ariya (90 кВт-год; AWD: 302 к.с.);

Nissan Ariya (90 кВт-год; FWD: 242 к.с.);

BYD Song Plus Champion (FWD: 87 кВт-год; 218 к.с.).

Учасників умовно розділили на дві команди: повноприводні та монопривідні. Витрати електромобілів перевірили в місті, на трасі (за швидкості 90 та 110 км/год) й в комбінованому циклі. Перед початком тесту кліматичні системи автомобілів налаштували на 21 ? в автоматичному режимі. Заряд батареї усіх електромобілів в середньому становив 90%.

Після поїздки в місті результат витрат виявився досить цікавим. Повнопривідний Nissan Ariya показав 12,6 кВт. MG Marvel R AWD мав показник в 18,3 кВт. Volkswagen ID.4 Prime “видав” витрати в 14,4 кВт, а його конкурент, Hyundai Ioniq 5 показав дещо кращий результат – 12,6 кВт.

BYD Song Plus Champion мав середні витрати в 11.8 кВт. Задньопривідний Marvel R мав нижчі витрати за свого повнопривідного брата – 15,4 кВт. Подібний результат отримали для задньопривідного ID.4 – 11,6 проти 14,4 кВт у повнопривідної версії. Їх більший брат, ID.6 показав витрати 12 кВт, а передньопривідний Nissan Ariya мав гірший показник, ніж повнопривідний варіант – 13,2 кВт.

Після поїздки на трасі зі швидкістю 90 км/год автомобілі мали наступні витрати: MG Marvel R AWD – 17,3 кВт; Ioniq 5 – 17,1 кВт; Nissan Ariya FWD – 15,6 кВт, Ariya AWD — 16,5 кВт; VW ID.4 RWD – 16,1 кВт, ID.4 AWD – 16,5 кВт; Marvel R RWD – 18,8 кВт; BYD Song Plus Champion – 17,8 кВт; VW ID,6 – 15,5 кВт.

Також команда проїхала на електромобілях близько 60 км у комбінованому циклі й бортові комп’ютери показали наступні результати: ID.4 Prime – 14,2 кВт; MG Marvel R RWD – 14,7 кВт, Marvel R AWD – 14,9 кВт; BYD Song Plus Champion- 13,8 кВт; Nissan Ariya FWD – 14,6 кВт; Ioniq 5 – 13,9 кВт; VW ID,6 – 12,6 кВт; VW ID.4 RWD – 13,0 кВт; Ariya AWD — 13,8 кВт.

Останній тест: поїздка на трасі за швидкості 110 км/год. Варто також зазначити, що заряд батареї на момент останнього тесту у всіх автомобілів становив близько 50%. MG Marvel R RWD: витрата 20,7 кВт, 16% залишку після пройдених 350 км під час усіх тестувань. Hyundai Ioniq 5: 18,2 кВт, 19% залишку батареї.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">?</span>

Marvel R AWD: 18,9 кВт, заряд акумулятора — 11%. Повноприводний Volkswagen ID.4: витрата 17,8 кВт, батарея – 17%. Nissan Ariya AWD: 19,3 кВт, 25%. Volkswagen ID.6: 17,0 кВт, батарея — 24%. Nissan Ariya FWD: 16,0 кВт, 29%. BYD Song Plus Champion: 18,1 кВт, 28%. ID.4 RWD:17,2 кВт, 26% заряду батареї.

Загалом, команда “Першої Електрички” з’ясувала, що найбільший прогнозований запас ходу серед повнопривідних електромобілів матиме Nissan Ariya – близько 461 км. Друге та третє місце посіли Hyundai Ioniq 5 та Volkswagen ID.4 Prime з запасом ходу в 422 та 410 км відповідно.

Серед монопривідних автомобілів переможцем стала також Nissan Ariya. Передньопривідна версія електромобіля показала 491 км запасу ходу, що є найкращим результатом серед усіх протестованих авто. Друге місце зайняв кросовер від BYD – 483 км, а третє Volkswagen ID.4 – 468 км.