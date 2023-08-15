ТОП-5 недорогих кросоверів, які ідеальні після 100 000 км пробігу

Німецький журнал AUTO BILD проаналізував надійність кросоверів і дійшов висновку, що багато з них можуть довго радувати своїх власників. Німецькі експерти склали ТОП-10 найнадійніших кросоверів, які ідеальні після 100 000 км пробігу.

Kia Sportage 2.0 CRDi (див. фото зверху)

Компактний кросовер Kia Sportage із двигуном 2.0 CRDi (2014 модельного року) без проблем проїхав перші 100 000 кілометрів. Претензій щодо нього немає. Витрата палива становила за цей час у середньому 9,4 літрів на 100 кілометрів. Коштує такий уживаний кросовер зараз приблизно від 9 500 євро.

Seat Ateca 1.4 Eco TSI

Нічого поганого не можна сказати про Seat Ateca (2018 модельний рік). За перші 100 000 кілометрів пробігу у цього кросовера нічого не зламалося. Щоправда, деякі водії скаржилися, що за тривалої поїздки у них починає боліти спина. Загалом ніяких дефектів і поломок не помічено. Такий кросовер зараз у Німеччині можна купити приблизно за 13 000 євро.

Volvo XC60 D4

Volvo XC60 також відрізняється високою надійністю. Volvo XC60 D4 Summum FWD 2015 модельного року після перших 100 000 км пробігу працює чудово, жодних поломок не було. Двигун знаходиться у відмінному стані. Інтер'єр виглядає як новий. Щоправда, є невеликі зауваження. Так, наприклад, до 100 000 км пробігу задні гальмівні колодки та диски зношуються раніше, ніж передні. Такий кросовер у Німеччині можна купити приблизно від 12 500 євро.

VW Tiguan 2.0 TSI

Кросовер VW Tiguan із двигуном 2.0 TSI потужністю 180 к.с. і з повним приводом чудово зарекомендував себе після перших 125 000 кілометрів пробігу (це модель 2018 року випуску). У нього не було виявлено недоліків та слабких місць. Салон виглядає свіжим. Тільки при розбиранні виявили корозію, що починається, на нижній кромці багажника, невелике запотівання між DSG і роздавальною коробкою, і зламаний вказівний кулачок на трансмісії. Коштує такий кросовер зараз приблизно від 14 500 євро.

VW T-Cross 1.0 TSI

Як відомо, VW T-Cross – це найменший кросовер у модельній лінійці Volkswagen. Проте перші 100 00 км пробігу він проїжджає без поломок та дефектів. Йдеться про версію 2020 модельного року з двигуном 1.0 TSI та з коробкою передач DSG. При розбиранні цього автомобіля виявили світло-коричневі смуги на передній та задній осях. Але це нешкідлива поверхнева корозія. Коштує такий кросовер близько 15 500 євро.

Нагадаємо, раніше експерти назвали 10 автомобілів, які без проблем проїжджають 400 000 кілометрів та більше.