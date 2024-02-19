2024-02-19
Броня української розробки САУ "Богдана" врятувала життя військових після влучення дрона-камікадзе
Артилерійська система української розробки 2С22 "Богдана" продовжує доводити свою ефективність на полі бою. Створена за стандартами НАТО 155-мм САУ "Богдана" показала відмінну точність у роботі по цілях противника.
Про це йдеться у повідомленні на каналі "Оперативний ЗСУ", інформує
Вже з'явилися докази і того, що броня цієї артсистеми здатна захистити життя бойового розрахунку. Причому після прямого влучання дрона-камікадзе окупантів "Ланцет".
Як видно з фото, "Богдана" отримала суттєві пошкодження, але броня, яку також розробляли в Україні, змогла витримати "удар" і тим самим врятувати життя українських воїнів.
Іван Троянов, Апостроф