"Зернова криза": у Румунії знайшли простий вихід для транзиту української сільгосппродукції через країну

Рішення почнуть застосовувати вже з 24 квітня.

На тлі зернової кризи, яка розгорілась в Європі щодо української сільгосппродукції, Румунія висунула умову щодо перевезення українського збіжжя та іншої агропродукції. Про це у неділю, 23 квітня, повідомляє "Укртрансбезпека" , інформує ZN.ua .

© Андрей Товстыженко

Український транспорт з продуктами мають опломбовувати на кордоні з Румунією.

Зміни щодо транзиту набудуть чинності 24 квітня. Встановлювати пломби на українські вантажівки будуть митні служби Румунії на кордоні.

"Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов", – повідомили в "Укртрансбезпеці".

Зазначається, що умови перевезень узгодили міністри агрополітики України та Румунії – Микола Сольський та Петре Деа.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія відреагувала на рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. В ЄК наголосили, що односторонні дії країн Європейського союзу у сфері торгівлі неприпустимі. Польща та Угорщина пояснюють своє рішення необхідністю захистити місцевий сільськогосподарський сектор.