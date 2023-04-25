"Зернова криза": у Румунії знайшли простий вихід для транзиту української сільгосппродукції через країну

Рішення почнуть застосовувати вже з 24 квітня.

На тлі зернової кризи, яка розгорілась в Європі щодо української сільгосппродукції, Румунія висунула умову щодо перевезення українського збіжжя та іншої агропродукції. Про це у неділю, 23 квітня, повідомляє "Укртрансбезпека", інформує ZN.ua.
© Андрей Товстыженко

Український транспорт з продуктами мають опломбовувати на кордоні з Румунією.

Зміни щодо транзиту набудуть чинності 24 квітня. Встановлювати пломби на українські вантажівки будуть митні служби Румунії на кордоні.

"Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов", – повідомили в "Укртрансбезпеці".

Зазначається, що умови перевезень узгодили міністри агрополітики України та Румунії – Микола Сольський та Петре Деа.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія відреагувала на рішення Польщі та Угорщини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. В ЄК наголосили, що односторонні дії країн Європейського союзу у сфері торгівлі неприпустимі. Польща та Угорщина пояснюють своє рішення необхідністю захистити місцевий сільськогосподарський сектор.


Лія Ільченко, ZN.ua





Интересные новости
Інспекції суден із українським зерном відновлюють – КубраковІнспекції суден із українським зерном відновлюють – Кубраков
Renault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбекуRenault представив оновлений Clio: що змінилося у хетчбеку
Поліція Києва повинна зупиняти маршрутки під час повітряної тривоги – КМДАПоліція Києва повинна зупиняти маршрутки під час повітряної тривоги – КМДА
У Китаї створили електромобіль BYD Seagull: коштує 11,400 USDУ Китаї створили електромобіль BYD Seagull: коштує 11,400 USD
В Україні можуть скасувати сертифікацію автомобілів із ЄвросоюзуВ Україні можуть скасувати сертифікацію автомобілів із Євросоюзу
Блок рекламы


Похожие новости
Чому відмовляють в обміні “прав“ через Електронний кабінет водія: головні причиниЧому відмовляють в обміні “прав“ через Електронний кабінет водія: головні причини
У покинутому гаражі знайшли раритетний суперкар Ferrari за $500 000У покинутому гаражі знайшли раритетний суперкар Ferrari за $500 000
Водій після розмови з поліцейським отримав штраф через “Дію“Водій після розмови з поліцейським отримав штраф через “Дію“
Великі світові автовиробники вступають у цінову війну в Китаї через падіння продажів автоВеликі світові автовиробники вступають у цінову війну в Китаї через падіння продажів авто
Укрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у РумуніїУкрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у Румунії
Розмитнення євроблях через додаток “Дія“ буде, - МінцифриРозмитнення євроблях через додаток “Дія“ буде, - Мінцифри
Український ринок вживаних авто: через рік війни в ТОПі залишається російська маркаУкраїнський ринок вживаних авто: через рік війни в ТОПі залишається російська марка
Названо країни, з яких торік в Україну завезли найбільшу кількість легкових автоНазвано країни, з яких торік в Україну завезли найбільшу кількість легкових авто
Звідки найвигідніше приганяти авто в Україну: "Укравтопром" оприлюднив статистикуЗвідки найвигідніше приганяти авто в Україну: "Укравтопром" оприлюднив статистику
В Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацюватиВ Україні критикують розмитнення авто через “Дію“: потрібно доопрацювати
Последние новости
Подгружаем последние новости