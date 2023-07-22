Може переносити поранених військових: Міноборони Британії показало дрони, які отримає Україна

Такі ж дрони використовує і британська армія.

Міністерство оборони Великої Британії показало безпілотник, який може переносити не лише обладнання, а навіть поранених військових. Такі дрони Україна отримає в рамках нового пакета допомоги, зазначили у пресслужбі британського Міноборони, інформує ZN.ua.

Може переносити поранених військових: Міноборони Британії показало дрони, які отримає Україна
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«Безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, які використовує британська армія, можуть перекидати обладнання, зброю та навіть поранених з лінії фронту – і є частиною нашого поточного пакета допомоги Україні», – йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні, яку оголосили під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі, виявилась досить чисельною та різною. До неї долучилася й Британія.





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