2023-07-22
Може переносити поранених військових: Міноборони Британії показало дрони, які отримає Україна
Такі ж дрони використовує і британська армія.
Міністерство оборони Великої Британії показало безпілотник, який може переносити не лише обладнання, а навіть поранених військових. Такі дрони Україна отримає в рамках нового пакета допомоги,
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«Безпілотні повітряні системи, такі як дрони Malloy, які використовує британська армія, можуть перекидати обладнання, зброю та навіть поранених з лінії фронту – і є частиною нашого поточного пакета допомоги Україні», – йдеться у повідомленні.
Військова допомога Україні, яку оголосили під час проведення саміту НАТО у Вільнюсі, виявилась досить чисельною та різною. До неї долучилася й Британія.
Юлія Москаленко, ZN.ua