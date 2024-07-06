Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію «транспортного безвізу» з Норвегією на триваліший термін.

«Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн.», — повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спрощення вантажних перевезень можливе для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище.

Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.





Интересные новости
Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»
Автомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червніАвтомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червні
Блок рекламы


Похожие новости
Україна запропонує Румунії побудувати автобан біля кордонуУкраїна запропонує Румунії побудувати автобан біля кордону
Україна шукає можливості для модернізації F-16, які прибудуть з країн ЄвросоюзуУкраїна шукає можливості для модернізації F-16, які прибудуть з країн Євросоюзу
Україна отримала 100 польських бронетранспортерів RosomakУкраїна отримала 100 польських бронетранспортерів Rosomak
Україна спільно зі Швецією виготовлятиме БМП CV-90Україна спільно зі Швецією виготовлятиме БМП CV-90
Може переносити поранених військових: Міноборони Британії показало дрони, які отримає УкраїнаМоже переносити поранених військових: Міноборони Британії показало дрони, які отримає Україна
Україна та Азербайджан домовились про квоти на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рікУкраїна та Азербайджан домовились про квоти на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік
Україна отримає нову партію американської бронетехнікиУкраїна отримає нову партію американської бронетехніки
Україна може отримати від Австралії бронеавтомобілі HawkieУкраїна може отримати від Австралії бронеавтомобілі Hawkie
Україна хоче закупити медичні бронетранспортери у Бразилії — ЗМІУкраїна хоче закупити медичні бронетранспортери у Бразилії — ЗМІ
Шмигаль: Україна отримає від Канади конфіскований російський АН-124Шмигаль: Україна отримає від Канади конфіскований російський АН-124
Последние новости
Подгружаем последние новости