Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»

Україна та Норвегія погодили можливість продовження перевезень без дозволів до 30 вересня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

У серпні 2024 року відбудеться засідання профільної комісії, на якому буде обговорено пролонгацію «транспортного безвізу» з Норвегією на триваліший термін.

«Наша мета та завдання — забезпечити можливість виконувати перевезення без дозволів для українських перевізників до якомога більшої кількості країн.», — повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Спрощення вантажних перевезень можливе для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 і вище.

Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас вантажівки.