Шмигаль: Україна отримає від Канади конфіскований російський АН-124

Глава українського уряду пояснив, що це здійсниться в межах нових санкцій Канади проти російських підприємств.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підбиваючи підсумки візиту до США та Канади заявив, що наша держава отримає конфісковані у Канаді активи російської компанії "Волга-Днепр", до якого, зокрема, входить літак АН-124. Про це він написав у своєму Facebook, інформує ZN.ua.

Шмигаль: Україна отримає від Канади конфіскований російський АН-124

Він розповів, що це здійсниться в рамках нових санкцій Канади проти російських підприємств.

"Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії "Волга-Днепр". Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України", — додав Шмигаль.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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