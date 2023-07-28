Російський корабель погрожував цивільному судну в Чорному морі

Морякам заборонили рухатись в бік українських портів

Військовий корабель російського флоту погрожував цивільному судну, яке прямувало торговим шляхом у Чорному морі. Перехоплення розмови опублікувала Державна прикордонна служба України, інформує ZN.ua .

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Представники російського корабля через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що прямувало рекомендованим транспортним шляхом в Чорному морі. Спочатку команду корабля запитали чи є у них на борту зброя, а потім наказали не прямувати до українських портів, інакше їх вважатимуть учасником військового конфлікту.

«Попереджаю вас про заборону руху до портів України. Перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною потенційним транспортуванням військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні!», - заявили російські терористи.

При цьому під чиїм прапором йшло судно, не вказується.