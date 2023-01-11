У Києві автохам з автоматом напав на водійку та погрожував розправою: фото

У Києві посеред дороги чоловік у військовій формі зупинив іншу автомобілістку й погрожував їй зброєю за те, що вона нібито йому заважала проїхати, інформує Апостроф .

Про це жінка, на яку напали, Аїда Астахова, написала у фейсбуці з метою пошуку свідків цієї ситуації.

Вранці 9 січня на вулиці Богатирській у Києві її автомобіль "підрізав" чоловік на авто з реєстраційним номером АА8545РТ, оскільки жінка, за його словами, заважала йому проїхати.

За кермом авто був чоловік у військовій формі, який зупинив свою машину, підійшов до жінки й намагався силоміць витягнути її з метою "виховання", але не зміг цього зробити, бо автомобілістка була пристебнута паском безпеки.

Після цього чоловік дістав з багажнику свого автомобіля автомат і почав погрожувати жінці, направляючи зброю їй в обличчя. Разом з цим він, за словами Астахової, словесно принижував та ображав.

"Біля нас проїхало безліч машин, але жодна не зупинилася. Хоча ця ситуація заважала дорожньому руху. Хто був свідком цієїситуації, будь ласка, відгукніться. Вірю в силу Фейсбуку. Потрібна відеофіксація події. Тварина, яка на жінку кидається зі зброєю, повинна бути покарана", - закликала Аїда Астахова.