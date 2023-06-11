Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»

Цей актив увійде до нового пакету військової допомоги.

Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан». Про це повідомив прем’єр-міністр Джастін Трюдо на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, інформує ZN.ua.

Канада передасть Україні конфіскований російський літак Ан-124 «Руслан»
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Він зауважив, що літак відправлять у рамках нового пакету військової допомоги.

«Канада була першою з країн G7, яка ухвалила законодавство, що дало нам змогу забезпечити саме конфіскацію російських активів. Минулої весни російський літак «Антонов» приземлився в аеропорту «Пірсон» у Торонто. Щойно він приземлився, ми негайно його затримали», – сказав він і додав, що завдяки ухваленому законодавству це повітряне судно було конфісковане й нині розпочинається процес передачі цього активу Україні для того, щоб він більше ніколи не використовувався Росією для підтримки її війни.

До пакету також увійдуть десять тисяч артилерійських снарядів і 76 бронеавтомобілів Roshel Senator.

Крім того, Канада долучиться до коаліції винищувачів F-16 для України та виділить нашій країні $500 млн доларів допомоги.

Зеленський зазначив, що в питанні арешту та конфіскації російських активів Канада займає лідерську позицію.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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