Росія винна у глушінні GPS-сигналу літаків у Балтійському регіоні — Politico

Перешкоди GPS впливають на навігаційні системи літаків у країнах Балтії, а також в інших конфліктних регіонах.

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Літаки, що пролітають над Балтійським регіоном, повідомляють про збільшення кількості зниклих або фальшивих сигналів GPS , і найімовірнішим винуватцем цього вважають Росію. Випадки глушіння GPS відбуваються регулярно від початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році. Очевидно, перешкоди концентруються навколо російського ексклава Калінінград, пише Politico, інформує ZN.ua .

"Росія регулярно атакує літаки, пасажирів і суверенну територію країн НАТО", — каже президент Фонду сталої навігації та синхронізації, який базується в США , Дана Говард.

Кількість перешкод, про які повідомляють пілоти, "неухильно зростає з січня 2022 року", свідчить Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль), яка отримує повідомлення від пілотів через свою систему добровільного інформування про події EVAIR. Проблема, схоже, посилюється.

"Протягом перших двох місяців 2024 року EVAIR зафіксувала сильне зростання кількості повідомлень про перебої в роботі GPS . В абсолютних цифрах ми отримали 985 повідомлень про перебої в роботі GPS порівняно з 1371 за весь 2023 рік", — заявили в Євроконтролі, додавши, що за перші два місяці цього року було майже в сім разів більше інцидентів порівняно з першими двома місяцями 2023 року.

Європейська агенція авіаційної безпеки (EASA) не змогла підтвердити російське походження перешкод або те, що перешкоди були навмисними.

"З огляду на місце розташування порушених об'єктів, досить імовірно, що ця діяльність пов'язана з конфліктом, а вплив на цивільну авіацію є побічним ефектом. Однак EASA не може сказати, хто несе відповідальність", — заявила представниця EASA Джанет Норткот.

Але Дана Говард назвала ці інциденти "абсолютно навмисними". Адже, "зона бойових дій в Україні розташована занадто далеко, щоб втручання в Балтійському регіоні було побічним ефектом".