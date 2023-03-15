Сербська авіакомпанія для зручності росіян збільшує кількість рейсів до Угорщини
Росіяни використовують Будапешт в якості пункту в’їзду, інформує
Авіакомпанія Air Serbia збільшує кількість рейсів між Будапештом і Белградом до 17 на тиждень,
Компанія, яка вирішила не залишати російський ринок після здійсненого в лютому 2024 року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зробила це з огляду на росіян, які хочуть дістатися ЄС і використовують Будапешт в якості пункту в’їзду.
Air Serbia, мажоритарним власником якої є держава, пропонує пасажирам зручне сполучення з пересадкою в Белграді в інші країни регіону, а також Іспанію, Італію, Грецію, Кіпр і США.
Оскільки Сербія не вводила санкцій проти Росії, а Air Serbia продовжує виконувати регулярні рейси в чотири міста Росії, росіяни можуть скористатися цією пропозицією.
Російські авіакомпанії можуть літати всередині Сербії, однак не можуть вилітати за її межі, оскільки її оточують країни, що ввели санкції.
Прямі рейси з Будапешта на російських напрямках були популярними ще до початку війни в Україні. Після початку війни угорська авіакомпанія Wizz Air постійно збільшувала кількість бронювань на ці рейси.
Міністр економіки Сербії Раде Башта висловився за запровадження його державою обмежувальних заходів проти Росії через вторгнення в Україну. На думку політика, Сербія платить значну ціну за відмову від санкцій проти РФ, що вже "стає нестерпним".