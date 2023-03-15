Сербська авіакомпанія для зручності росіян збільшує кількість рейсів до Угорщини

Авіакомпанія Air Serbia збільшує кількість рейсів між Будапештом і Белградом до 17 на тиждень, повідомляє Еuractiv.

Компанія, яка вирішила не залишати російський ринок після здійсненого в лютому 2024 року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зробила це з огляду на росіян, які хочуть дістатися ЄС і використовують Будапешт в якості пункту в’їзду.

Air Serbia, мажоритарним власником якої є держава, пропонує пасажирам зручне сполучення з пересадкою в Белграді в інші країни регіону, а також Іспанію, Італію, Грецію, Кіпр і США .

Оскільки Сербія не вводила санкцій проти Росії, а Air Serbia продовжує виконувати регулярні рейси в чотири міста Росії, росіяни можуть скористатися цією пропозицією.

Російські авіакомпанії можуть літати всередині Сербії, однак не можуть вилітати за її межі, оскільки її оточують країни, що ввели санкції.

Прямі рейси з Будапешта на російських напрямках були популярними ще до початку війни в Україні. Після початку війни угорська авіакомпанія Wizz Air постійно збільшувала кількість бронювань на ці рейси.