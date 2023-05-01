Європейський лоукостер скасує 220 рейсів через страйк у Франції

Це зачепить майже 40 тисяч пасажирів.

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair повідомила, що скасовує 220 рейсів у травневі вихідні через страйки диспетчерів повітряного руху у Франції. Як пише The Irish Times , в компанії заявили, що зміни торкнуться близько 40 тисяч пасажирів, інформує ZN.ua .

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«Французька влада повідомила нам, що ми повинні скасувати 220 рейсів, більшість з яких летять над Францією», - повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі

Він розкритикував наслідки тривалих страйків співробітників французького аеропорту як «абсолютно неприйнятні». За його словами в інших країнах, таких як Італія та Греція, транзитні польоти над країною були захищені під час страйків.

«Несправедливо, що рейси з Великої Британії до Іспанії або з Італії до Португалії скасовуються просто тому, що група французьких підрозділів управління повітряним рухом хоче оголосити страйк. Ми поважаємо їхнє право на страйк, але якщо вони хочуть страйкувати, скасуйте французькі рейси», — сказав він.

Нагадаємо, у Франції 1 травня очікується новий масштабний страйк проти пенсійної реформи.

Раніше в Ryanair назвали несправедливим, що страйки у Франції заблокували потік польотів між Британією та Іспанією. Компанія вимагає від Єврокомісії змусити Францію включити транзитні рейси у перелік обов’язкових послуг, які компанії мають забезпечувати навіть попри страйк.

У свою черго Євроконтроль нещодавно попередив, що затримки і скасування рейсів можуть тривати влітку в північній півкулі, особливо якщо страйки триватимуть.