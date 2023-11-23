Страйк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБА

Один день страйку польських перевізників на польсько-українських пунктах пропуску в середньому вартує одній компанії 1 млн грн. Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація з посиланням на експрес-опитування серед 55 членських компаній.

Страйк польських перевізників: український бізнес втрачає мільйон гривень щодня — ЄБА
Фото: finance.liga.net

Втрати бізнесу

«Сукупна орієнтовна сума збитків з початку простою, завданих опитаним компаніям, складає принаймні 305 000 грн. При цьому однаково потерпають як імпортери, так і експортери, адже 49% компаній ввозять продукцію в Україну. Водночас 25% товарів прямують до Польщі, 15% — до Німеччини, а також до інших країн Балтії, Західної Європи, США, Канади, країн Азії та Африки», — йдеться в повідомленні.

Крім того, бізнес вже повідомляє про дефіцит транспорту, зокрема й через небажання перевізників брати замовлення на час страйку.

У ЄБА додають, що блокування руху на кордоні польськими перевізниками вже призвело до численних негативних наслідків для бізнесу в Україні та їх контрагентів за кордоном. Суттєво зростають витрати на перевезення, що впливає на собівартість продукції та цінову конкурентоспроможність компаній.

«Спостерігається зміна маршрутів, водночас збільшуються черги на словацькому і угорському кордонах. Неможливість виконати зобов’язання перед українськими та іноземними замовниками потягне за собою штрафні санкції з боку покупців, скасування подальших замовлень та втрату клієнтів», — наголошують в ЄБА.

Чому поляки й словаки блокують рух через кордон

Першими блокувати кордон почали поляки. 6 листопада перевізники перекрили рух вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Протести польських перевізників тривають. За словами організаторів, перекриття руху буде здійснюватись до 3 січня 2024 року.

Поляки й словаки незадоволені тим, що українським перевізникам скасували дозволи для перетину кордону. Також вони висувають й низку інших вимог:

  • посилення транспортних правил у межах організації «Європейська конференція міністрів транспорту»;

  • заборони на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси і бухгалтерія перебувають за межами Євросоюзу;
  • доступ до української системи «Шлях»;
  • виділення смуги для порожніх автомобілів;
  • ідентифікація автомобілів Євросоюзу в українській системі «єЧерга».

Позиція України

Заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що відбирати ліцензії в українських перевізників не можна, але підкреслив, що Київ готовий обговорювати додаткові правила для покращення роботи як українських, так і польських далекобійників, про це пише Reuters.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм наголосив, що Україна «не має наміру навіть обговорювати» з Польщею повернення до дозвільної системи. Він нагадав, що Угоду про лібералізацію вантажних перевезень («транспортний безвіз») ратифікували й погодили всі члени ЄС, її підписали між Україною і Європейським союзом, а не якоюсь окремою країною.

Україна планує провести перемовини з Польщею та Європейською комісією цього тижня щодо розв'язання цієї проблеми, а в ЄС заявили, що можуть покарати Польщу за блокування кордону, повідомляє RMF FM.





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