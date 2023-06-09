Український SkyUp наступного року запустить регулярні рейси в ЄС

Український лоукостер SkyUp збирається запустити регулярні рейси в Євросоюзі у 2024 році за допомогою своєї мальтійської дочки SkyUp MT. Про це заявив голова авіакомпанії Дмитро Сєроухов в інтерв'ю ЕП.

Український SkyUp наступного року запустить регулярні рейси в ЄС
Фото: facebook.com/skyup.aero

Що відомо

«До кінця літа 2023 року плануємо відкрити продажі на наступний літній сезон, це вже будуть регулярні рейси. Тобто влітку 2024 року ми почнемо оперування в ЄС», — заявив Сєроухов.

За його словами, зараз SkyUp працює над програмним забезпеченням, яке дозволить відкрити продаж квитків та мати зв’язок із усіма аеропортами для обміну інформацією.

Наразі SkyUp MT має у своєму флоті один літак. До кінця 2023 року авіакомпанія може взяти в лізинг до п’яти повітряних суден.

Український лоукостер почав працювати над створенням дочки у Євросоюзі ще минулого року. Європейський сертифікат, який вже отримано, спростить роботу авіакомпанії у Європі.

«Ти приходиш у банк відкрити рахунок, а тобі навіть двері не відчиняють, коли чують, що ти український бізнес. Ти місяцями можеш це робити. […] Європейський сертифікат для нас — це можливість бути повноцінно присутніми в європейському небі», — сказав Сєроухов.

Крім роботи в Європі, SkyUp розмірковує про одну країну за межами ЄС, але вона має свої особливості й авіакомпанії було б доречно мати там свій сертифікат

«Ми вже на шляху до отримання авторизації і почали цей процес кілька місяців тому. Очікуємо, що до осені отримаємо сертифікати і зможемо взимку надавати свої літаки у вет-ліз („мокрий лізинг“, — ред.) і для цієї частини світу», — додав керівник SkyUp.

Наразі флот українського SkyUp за офіційними даними авіакомпанії складається з 12 літаків Boeing 737.

Фактичний флот включає 10 авіалайнерів, оскільки два літаки заблоковані в аеропорту Хартума в Судані. Мальтійська SkyUp MT літає на одному Boeing 737, який отримала з парку материнської компанії.





Интересные новости
Австралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІАвстралія планує надіслати Україні бронемашини Hawkei — ЗМІ
У Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологіяУ Мережі показали новий Dacia Duster: сучасний дизайн та гібридна технологія
Техогляд авто: скільки він коштує у 2023 році та які потрібні документиТехогляд авто: скільки він коштує у 2023 році та які потрібні документи
Франція випробувала модернізований танк Leclerc XLRФранція випробувала модернізований танк Leclerc XLR
Вартість модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II може перевищити $80 млнВартість модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II може перевищити $80 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Процедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія змінять до кінця рокуПроцедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія змінять до кінця року
Наприкінці 2023 року з'являться нові Skoda Superb та KodiaqНаприкінці 2023 року з'являться нові Skoda Superb та Kodiaq
Український ринок вживаних авто: через рік війни в ТОПі залишається російська маркаУкраїнський ринок вживаних авто: через рік війни в ТОПі залишається російська марка
Відносно недорогий та стильний: обрано найкращий жіночий автомобіль 2023 рокуВідносно недорогий та стильний: обрано найкращий жіночий автомобіль 2023 року
Women’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль рокуWomen’s World Car of the Year: Жінки обрали автомобіль року
У США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 рокуУ США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року
Український БТР “Хорунжий“ уперше помітили на фронтіУкраїнський БТР “Хорунжий“ уперше помітили на фронті
Військовий прокурор розсікав Києвом п'яним за кермом: "скоїв ДТП і намагався..."Військовий прокурор розсікав Києвом п'яним за кермом: "скоїв ДТП і намагався..."
ТОП-10 найкращих автомобілів 2023 рокуТОП-10 найкращих автомобілів 2023 року
У США назвали найкращі автомобільні бренди 2023 рокуУ США назвали найкращі автомобільні бренди 2023 року
Последние новости
Подгружаем последние новости