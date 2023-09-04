“Винахід року“: українець намагався шахраювати на теоретичному іспиті на водійські “права“

У сервісному центрі МВС у Вінниці викрили місцевого жителя, який намагався скласти теоретичний іспит на отримання посвідчення водія за допомогою мікрокамери, мікрофону, повербанку та мікронавушника. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС України.

За даними Головного сервісного центру МВС, під час складання теоретичного іспиту на отримання посвідчення водія адміністратор звернув увагу на одного з кандидатів, чия поведінка видалася йому підозрілою.

Коли адміністратор підійшов до підозрілого кандидата, виявилося, що той відповідав на запитання по комп'ютеру за допомогою гаджетів. Зокрема, у кандидата у водії виявили мікрокамеру, мікрофон, повербанк та мікронавушник.

Молода людина прикріпила мікрокамеру, мікрофон і повербанк до тіла, а мікронавушник вставила у вухо. Правильні відповіді на питання теоретичного іспиту чоловік отримував від свого приятеля, який знаходився поза межами класу для теоретичного іспиту.

Цьому кандидату у водії запропонували написати пояснення для поліції. Яке йому загрожує покарання – не повідомляється. Можливо, у його діях є ознаки адміністративного правопорушення.

Метод використання мікрофона під час складання іспиту далеко не новий. Багато хто з нас пам'ятає подібний епізод в одному з кінофільмів кінорежисера Леоніда Гайдая. Але в даному випадку мешканець Вінниці пішов далі – він використовував більше гаджетів.

Чому житель Вінниці пішов на такі хитрощі замість того, щоби просто вивчити теорію – не відомо. Можливо, він хотів підстрахуватися?

Слід зазначити, що Вінницька область стала однією з перших областей в Україні, в якій з червня 2023 року посилили контроль за складанням теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. До класів для теоретичного іспиту на Вінниччині тепер пускають після автоматичного розпізнавання обличчя. У класах встановили по чотири відеокамери, які контролюють усе приміщення. Ведеться і аудіозапис теоретичного іспиту.

У автомобілях для практичного іспиту має бути вставлене спеціальне обладнання, яке записує на відео всі рухи ніг та рук кандидата й екзаменатора. Також ведеться і аудіозапис.

Контроль за складанням теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія на даний момент посилили ще в кількох областях. Очікується, що до кінця 2023 року ці нововведення будуть запроваджені у всіх областях України.

Раніше стало відомо, що співробітників автошкіл штрафуватимуть за погану підготовку водіїв.