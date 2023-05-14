Водійські права можуть забрати у людей похилого віку

Літніх людей позбавлятимуть водійських прав, навіть якщо вони не порушили правил, і не вчинили ДТП. Позбавлення прав громадян віком від 65 років якраз і пов'язане з тим, що таким чином хочуть зменшити кількість ДТП. Нові жорсткі правила для водіїв похилого віку набудуть чинності в Євросоюзі вже з 1 січня наступного року.

Про те, що чекає на літніх водіїв, розповіло видання вPoland.

Вже з початку 2024 року в ЄС вводять жорсткі правила щодо допуску літніх людей до керування автомобілем. Усім водіям віком від 65 років доведеться періодично проходити психологічне обстеження.

Медики перевірятимуть концентрацію уваги та загальний стан психіки вікових громадян, які сідають за кермо автомобіля. Таке медичне обстеження людей похилого віку – це частина загальноєвропейського проекту Vision Zero покликаного скоротити кількість ДТП, у тому числі і з летальними наслідками.

Отже, з наступного року до водіїв старше 65 років буде прикуто особливо пильну увагу. Вони будуть проходити психологічні випробування, в яких оцінюватиметься як уміння сконцентрувати увагу, і швидкість реакції, так і загальний психічний стан власника водійських прав. Якщо він завалить тест, то права відберуть, і така людина буде позбавлена можливості сідати за кермо.

Водії віком від 65 до 75 років будуть змушені проходити тестування що два роки. А для водіїв віком від 75 років чиновники Єврокомісії пропонують запровадити щорічне проходження тестів. Крім того, розглядають також питання про проходження курсів підвищення кваліфікації водіями, старшими за 70 років.

Чи впроваджуватимуть такі самі вимоги до українських водіїв, наразі невідомо. Та оскільки Україна прагне стати частиною ЄС, то не виключено, що такі правила незабаром почнуть діяти і в нас.

Нагадаємо, українцям, які закінчили автошколу, хочуть дозволити складати іспит на практичне водіння необмежену кількість разів. Згідно з чинними правилами, вони мають на це лише три спроби. Втім, якщо навіть ухвалять нові правила, то одне обмеження все ж таки залишиться.