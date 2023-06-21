Пропускна можливість складання іспитів на водійські права збільшилась у три рази

У сервісних центрах МВС України пропускна можливість складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія з 1 липня 2023 року збільшилася у 2-3 рази. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

З 1 липня 2023 року в чотирьох областях України змінився процес складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Йдеться про Київську, Одеську, Львівську та Вінницьку області. Надалі ці зміни торкнуться всіх інших областей України.

В рамках експерименту в чотирьох вищевказаних областях посилили контроль за кандидатами у водії та екзаменаторами під час складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія. Так, тепер у клас для теоретичного іспиту пускають лише після автоматичної ідентифікації особи (по обличчу). У класах для теоретичного іспиту встановили чотири відеокамери, які записують рухи всіх людей. Також ведеться і аудіозапис іспиту.

У автомобілях для практичного іспиту встановили спеціальне обладнання. Під час цього іспиту ведеться відеозапис всього, що відбувається у салоні машини. Контролюються всі рухи ніг та рук кандидата та екзаменатора. Контролюється їхні розмови.

За даними Головного сервісного центру МВС, за результатами перших 2 тижнів експерименту, у чотирьох областях пропускна можливість складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія збільшилася в 2-3 рази. Стверджується, що це сталося за рахунок збільшення кількості класів для іспитів та за рахунок збільшення кількості автомобілів для практичного іспиту.

Тим часом, з 1 по 7 червня 2023 року у вищевказаних чотирьох областях лише 23% кандидатів у водії з першого разу успішно склали теоретичний іспит, а 36% кандидатів з першого разу успішно склали практичний іспит.

У 2022 році 42% кандидатів у водії успішно з першого разу склали теоретичний іспит, а 62% кандидатів успішно з першого разу склали практичний іспит.

Поки що виглядає так, що нововведення призвели до того, що стало складніше складати іспити на отримання посвідчення водія. Але, можливо, за підсумками всього 2023 року статистика буде іншою.

Раніше стало відомо, що співробітників автошкіл штрафуватимуть та відсторонятимуть від роботи за погану підготовку водіїв. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект.