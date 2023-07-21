В Україні зміниться момент виникнення права власності на автомобіль, - Верховна Рада

В Україні право власності на автомобіль пропонують рахувати з моменту його державної реєстрації, а не з моменту його передачі за договором купівлі-продажу. Таке нововведення пропонує законопроект №9498, який зареєстрували у Верховній Раді.

Автори проекту закону №9498 виходили з того, що Верховний Суд у справі №683/2694/16-ц дійшов висновку, що право власності на ТЗ виникає з його державної реєстрації, а не з моменту його передачі за договором купівлі-продажу.

При цьому сам по собі договір купівлі-продажу без зняття автомобіля з реєстрації (перереєстрації) не веде до переходу права власності від продавця до покупця.

Тому автори законопроекту №9498 пропонують привести українське законодавство відповідно до судової практики.

Наразі проект закону №9498 перебуває на розгляді у профільному парламентському Комітеті з питань правової політики. Він має зробити свій висновок щодо цього документа. Потім законопроект №9498 винесуть до сесійної зали Верховної Ради для обговорення народними депутатами.

Якщо народні депутати ухвалять цей проект закону, то тоді в Україні право власності на будь-який транспортний засіб, у тому числі автомобіль, рахуватиметься з моменту державної реєстрації (перереєстрації) та за згодою другого з подружжя у нотаріальній формі.

Які шанси на те, що народні депутати Верховної Ради ухвалять законопроект №9498? Дуже високі. Адже цей документ відображає судову практику. Тим більше, що це рішення Верховного Суду України.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що з вересня 2023 року українці зможуть купувати та продавати автомобілі через мобільний додаток "Дія". Перереєструвати автомобіль можна буде за допомогою QR-коду. Продавець та покупець зможуть сформувати договір у цьому мобільному додатку. Його автоматично перевірить Головний сервісний центр МВС, після чого продавець та покупець зможуть підписати цей документ.

Звісно, ця послуга буде платною. Але скільки конкретно потрібно буде платити - ще не відомо. Зараз у територіальних сервісних центрах МВС перереєстрація автомобіля коштує щонайменше близько 850 гривень. У цю вартість входить збір послуг СЦ, номерний знак, бланкова продукція.

Нагадаємо, сервісні центри МВС можуть підняти ціни на всі свої адміністративні послуги, оскільки останній раз ціни переглядали у 2008 році.