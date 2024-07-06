Автомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червні

У червні український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року, але на 4% менше відносно попереднього місяця. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Автомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червні
Фото:depositphotos

Які авто обирають українці

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто — 49%. Далі йдуть дизельні автівки — 22%, електромобілі — 18%, авто з ГБО — 6% та гібриди — 5%.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf — 989 авто;
  • Renault Megane — 691;
  • Skoda Octavia — 598;
  • Volkswagen Tiguan — 541;
  • Volkswagen Passat — 500;
  • Nissan Rogue — 470;
  • Audi Q5 — 442;
  • Tesla Model 3 — 419;
  • Nissan Leaf — 410;
  • Tesla Model Y — 367.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. вживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.





Интересные новости
Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»Україна та Норвегія погодили продовження «транспортного безвізу»
Автомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червніАвтомобільний секонд-хенд. Що купували українці в червні
Блок рекламы


Похожие новости
Попит українців на вживані авто із США суттєво зріс. Які марки обирають в УкраїніПопит українців на вживані авто із США суттєво зріс. Які марки обирають в Україні
Українці стали більше купувати електрокари в КитаїУкраїнці стали більше купувати електрокари в Китаї
Українців попередили про подорожчання бензину та ДПУкраїнців попередили про подорожчання бензину та ДП
Українці кинулися купувати нові автомобілі: 10 найпопулярніших моделейУкраїнці кинулися купувати нові автомобілі: 10 найпопулярніших моделей
Стало відомо, які нові автомобілі українці купували у липніСтало відомо, які нові автомобілі українці купували у липні
Українці витратили 1 млрд євро на нові автомобіліУкраїнці витратили 1 млрд євро на нові автомобілі
Українці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілівУкраїнці стали рідше замовляти експертне дослідження автомобілів
Українці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделейУкраїнці придбали рекордну кількість вживаних іномарок у травні: Топ-10 моделей
Українці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагуУкраїнці стали частіше купувати нові автомобілі: яким моделям віддають перевагу
Українці зможуть обирати спосіб вивчення правил дорожнього руху для отримання водійського посвідченняУкраїнці зможуть обирати спосіб вивчення правил дорожнього руху для отримання водійського посвідчення
Последние новости
Подгружаем последние новости