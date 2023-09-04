Українці кинулися купувати нові автомобілі: 10 найпопулярніших моделей

За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2023 року в Україні продали 6 000 нових автомобілів. Це на 13,3% більше, ніж у липні 2023 року та на 46,7% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

Загалом із січня по серпень 2023 року українці купили 39 900 нових автомобілів. Це на 58,3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

У серпні 2023 року бестселером на ринку нових автомобілів в Україні став французький кросовер Renault Duster. Торішнього серпня в нашій країні продали 355 кросоверів Duster. Потрібно відзначити, що Renault Duster вже багато місяців поспіль лідирує з продажу нових автомобілів в нашій країні. І, мабуть, найближчим часом він збереже своє місце.

На наш погляд, випередити Renault Duster з продажу в принципі зараз може тільки Toyota RAV-4. До речі, RAV-4 у серпні 2023 року посів друге місце з продажу на ринку нових автомобілів – 307.

Третє місце з продажу серед нових автомобілів минулого місяця посів Volkswagen ID.4 (271), четверте місце – Toyota Land Cruiser Prado (154), а п'яте – Toyota Camry (150).

До десятки найпопулярніших нових автомобілів в Україні в серпні 2023 року також увійшли такі моделі: Volkswagen Touareg (143), Toyota Corolla (132), Hyundai Tucson (131), Mazda CX-5 (128) та Suzuki Vitara (117).

У серпні 2023 року в Україні нові автомобілі найчастіше купували у Києві, Київській області, Дніпропетровській області, Одеській та Львівській областях. Найбільше нових автомобілів минулого місяця купили кияни – 2 159. На Київщині купили 688 нових машин.

Таким чином, український ринок нових автомобілів продовжує відроджуватися після обвалу, спричиненого повномасштабним вторгненням в Україну російських окупаційних військ у лютому 2022 року. До речі, до 2022 року в Україні щомісяця продавали в середньому 10 000 нових автомобілів.

Українці, як і раніше, воліють купувати нові кросовери. Конкуренцію кросоверам поки що можуть скласти тільки Toyota Camry, Toyota Corolla та Skoda Octavia. І то частково.

Що ж до вживаних автомобілів, то їх продажі в теж збільшуються. Як, утім, і в Європі. Попит на вживані машини в нашій країні збільшується через погану економічну ситуацію. Українці під час війни частіше купують вживані автомобілі.

Нагадаємо, що раніше незалежний дизайнер показав рендерне зображення салону нової Tavria Nova.