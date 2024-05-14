Українці стали більше купувати електрокари в Китаї

У квітні українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.

З цієї кількості: нових — 845 од. (+66%); вживаних — 317 од. (+17%) од. Автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 77%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 — 141 од.;

Honda M-NV — 72 од.;

Nissan Ariya — 68 од.;

BYD Song Plus — 52 од.;

Cherry Tiggo 4 Pro — 47 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: